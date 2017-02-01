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Чешский министр поедет в Калифорнию на переговоры с Tesla

Чешский министр поедет в Калифорнию на переговоры с Tesla

Vladislava M 204 0
Чехия весьма заинтересована тем, чтобы завод Tesla Motors построили именно на ее территории.
Фото: pixabay.com
Чешский министр поедет в Калифорнию на переговоры с Tesla

Министр промышленности ЧР Ян Младек весной посетит компанию Tesla Motors в Калифорнии. Министр хочет добиться того, чтобы фирма построила свой суперсовременный завод именно в Чехии. Его поддерживает и агентство CzechInvest, которое стремится привлечь в Чехию интересные инвестиции.

Компанию Tesla хотят привлечь представители Устецкого края. Местные политики, академики и предприниматели недавно собрались, чтобы совместно найти способ, как сделать регион привлекательным для этой автомобильной компании.

Два года назад Младек уже послал пригласительное письмо основателю компании Tesla Motors – известному изобретателю Илону Маску. В письме министр предлагал ему возможность построить завод именно в Чехии. Теперь он решил сам посетить компанию в США. Хотя пока неизвестно, будет ли план министра успешным, переговоры по этому поводу уже идут.

«Я бы не хотел говорить об этом в деталях, так как недавно появилось ложное сообщение о том, что все уже договорено. Пока ничего не готово, но переговоры уже идут», – объяснил Младек.

Источник: Aktualne.cz

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Tesla Motors Чехия
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