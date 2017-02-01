В Евросоюзе понизятся цены на роуминг

Стало известно, как изменятся цены на звонки, сообщения и мобильные данные в роуминге по Евросоюзу с июня 2017 года.

После ночных переговоров представители Европейской комиссии, Парламента и Совета сообщили, как с июня этого года изменятся цены на роуминг в Евросоюзе. Операторы должны будут считаться с новыми лимитами.

Согласно договору, с 15 июня 2017 года в европейском роуминге будет действовать лимит в размере 0,032 евро за минуту звонка и 0,01 евро за одно СМС-сообщение.

Более значимые изменения постепенно произойдут в стоимости мобильного интернета, который к 2022 году подешевеет в несколько раз. С 15 июня 2017 года его стоимость снизится незначительно: с теперешних 8,5 евро до 7,7 евро за 1 Гб (в пересчете 220 крон).

С января 2018 года стоимость одного гигабайта в роуминге понизится до 6 евро, а с начала 2019 года – до 4,5 евро. С началом каждого последующего года 1 гигабайт данных будет дешеветь еще на 0,5 евро, а в 2022 году его стоимость упадет до 2,5 евро.

Теперь договор предоставят на изучение представителям членских государств и евродепутатам. Постепенное понижение цен на мобильные данные должно помочь операторам легче перенести изменения. Кроме того, каждые два года цены будет проверять Еврокомиссия, которая может изменить лимиты в случае необходимости.

Напомним, что с 15 июня 2017 года для абонентов всех стран Евросоюза стоимость звонков и сообщений по роумингу будет такой же, как и внутри их стран.

Принцип "roam-like-at-home" («роуминг как дома») предусматривает некоторые ограничения. Они позволят операторам брать дополнительные платежи с тех клиентов, которые хотят использовать более дешевые тарифы зарубежного оператора постоянно в своей родной стране. Роуминг без доплат предназначен только для тех граждан, которые выезжают за границу временно.

Источник: Lupa.cz