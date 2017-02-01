Чешский стартап по поиску жилья Flatio выходит на европейский рынок

Сервис Flatio на данный момент помогает найти подходящее жилье для среднесрочной аренды от 1 до 6 месяцев в Праге, Брно, Братиславе и Вене.

Чешский стартап Flatio из Брно, специализирующийся на среднесрочной аренде жилья от 1 до 6 месяцев, нашел еще одного инвестора, который поможет ему выйти на рынки других городов Европы.

Инвестиции от INCOMMING ventures должны дополнить вклад Enern (стоит за проектами Rohlik.cz и Slevomat.cz), который в начале прошлого года составил несколько миллионов крон. Объем новых финансовых вливаний также исчисляется в нескольких миллионах крон. Они должны помочь чешскому сервису, который в прошлом году «продал» 14 тысяч ночей в Праге, выйти на европейский рынок. Именно это сейчас является приоритетной целью Flatio.

С января сервис начал работать в Братиславе и в ближайшее время собирается охватить рынок аренды в Вене. Следующим пунктом должен стать Берлин.

«Согласно нашему анализу, который подтверждает и информация Евростата, люди, которые проводят в Вене от 15 до 90 дней, тратят на жилье в целом 3,1 млрд крон в год, а это на 1,3 млрд крон больше, чем в Праге. Мы рассматриваем Вену как первую ласточку, которая должна принести нам опыт за рубежом и показать направление, как в 2017 году прийти в другие европейские столицы. После Вены нас будет в первую очередь интересовать Берлин, где, по данным анализа, за среднесрочную аренду жилья люди тратят в десять раз больше, чем в столице Австрии», – говорит основатель Flatio Радим Резек.

Его цель – за 5 лет занять 10% европейского рынка среднесрочной аренды жилья, что в денежном выражении составляет 10 млрд крон ежегодного оборота.

Источник: czechcrunch.cz