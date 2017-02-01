Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n -4 °C
Чешский стартап по поиску жилья Flatio выходит на европейский рынок

Чешский стартап по поиску жилья Flatio выходит на европейский рынок

artyommm 277 0
Сервис Flatio на данный момент помогает найти подходящее жилье для среднесрочной аренды от 1 до 6 месяцев в Праге, Брно, Братиславе и Вене.
Чешский стартап по поиску жилья Flatio выходит на европейский рынок

Чешский стартап Flatio из Брно, специализирующийся на среднесрочной аренде жилья от 1 до 6 месяцев, нашел еще одного инвестора, который поможет ему выйти на рынки других городов Европы.

Инвестиции от INCOMMING ventures должны дополнить вклад Enern (стоит за проектами Rohlik.cz и Slevomat.cz), который в начале прошлого года составил несколько миллионов крон. Объем новых финансовых вливаний также исчисляется в нескольких миллионах крон. Они должны помочь чешскому сервису, который в прошлом году «продал» 14 тысяч ночей в Праге, выйти на европейский рынок. Именно это сейчас является приоритетной целью Flatio. 

С января сервис начал работать в Братиславе и в ближайшее время собирается охватить рынок аренды в Вене. Следующим пунктом должен стать Берлин. 

«Согласно нашему анализу, который подтверждает и информация Евростата, люди, которые проводят в Вене от 15 до 90 дней, тратят на жилье в целом 3,1 млрд крон в год, а это на 1,3 млрд крон больше, чем в Праге. Мы рассматриваем Вену как первую ласточку, которая должна принести нам опыт за рубежом и показать направление, как в 2017 году прийти в другие европейские столицы. После Вены нас будет в первую очередь интересовать Берлин, где, по данным анализа, за среднесрочную аренду жилья люди тратят в десять раз больше, чем в столице Австрии», – говорит основатель Flatio Радим Резек.

Его цель – за 5 лет занять 10% европейского рынка среднесрочной аренды жилья, что в денежном выражении составляет 10 млрд крон ежегодного оборота.

Источник: czechcrunch.cz

Рассказать всем:
Темы
интернет стартапы аренда недвижимости Чехия
Читайте
по теме 
Осторожно: от имени Чешской почты в ваш смартфон может проникнуть вирус
26.01.2017 10:53 Общество
Осторожно: от имени Чешской почты в ваш смартфон может проникнуть вирус
547 0
В Чехии приняли первый закон, ограничивающий анонимность биткоина
24.01.2017 09:30 Экономика
В Чехии приняли первый закон, ограничивающий анонимность биткоина
807 0
«Трамсексуал», «прагайзл» и «бабишовна»: чехи коллективно создают новый словарь
23.01.2017 19:40 Культура
«Трамсексуал», «прагайзл» и «бабишовна»: чехи коллективно создают новый словарь
1185 0
Чехи создали приложение, определяющее качество сна по дыханию
20.01.2017 17:35 Общество
Чехи создали приложение, определяющее качество сна по дыханию
909 0
Последние новости:
01
февраля
Безработным в Чехии придется потрудиться на благо общества
01.02.2017 16:18 Общество
Безработным в Чехии придется потрудиться на благо общества
254 0
Птичий грипп наносит удары по Чехии: уничтожено крупнейшее стадо уток
01.02.2017 15:04 Общество
Птичий грипп наносит удары по Чехии: уничтожено крупнейшее стадо уток
232 0
Чехия купила суперсовременные автомобили для проверки документов у иностранцев
01.02.2017 14:54 Общество
Чехия купила суперсовременные автомобили для проверки документов у иностранцев
697 0
В Евросоюзе понизятся цены на роуминг
01.02.2017 11:31 Экономика
В Евросоюзе понизятся цены на роуминг
470 0
Сервис Airbnb в Чехии заподозрили в мошенничестве
01.02.2017 11:26 Общество
Сервис Airbnb в Чехии заподозрили в мошенничестве
472 0
Чешский министр поедет в Калифорнию на переговоры с Tesla
01.02.2017 10:57 Экономика
Чешский министр поедет в Калифорнию на переговоры с Tesla
311 0
С 1 февраля Uber начинает работать и в Брно
01.02.2017 10:41 Экономика
С 1 февраля Uber начинает работать и в Брно
315 0
Фото: В центре Праги хотят построить галерею в форме золотого овала
01.02.2017 10:25 Культура
Фото: В центре Праги хотят построить галерею в форме золотого овала
373 0
31
января
Иностранцы поделились, где лучше жить: Чехия опередила Германию и Швейцарию
31.01.2017 16:49 Общество
Иностранцы поделились, где лучше жить: Чехия опередила Германию и Швейцарию
1726 0
«Вы коррумпированная сволочь!» Андрей Бабиш раздражен вопросами журналистов о его доходах
31.01.2017 15:29 Экономика
«Вы коррумпированная сволочь!» Андрей Бабиш раздражен вопросами журналистов о его доходах
1228 0



Мобильная версия