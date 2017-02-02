Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n -2 °C
Туристам придется платить за отдых в Чехии больше

Туристам придется платить за отдых в Чехии больше

artyommm 830 0
Министерство регионального развития Чехии рассматривает возможность повышения сбора для туристов, которые останавливаются на ночлег в гостиницах.
Туристам придется платить за отдых в Чехии больше

Министерство регионального развития предлагает повысить туристический сбор с 15 до 27 крон. Сейчас в Чехии его взимают в большинстве своем популярные среди туристов города и населенные пункты. Министерство хочет, чтобы другие города тоже присоединялись и получали деньги на развитие туризма. 

В настоящее время в Чехии с туристов взимает сбор только каждый седьмой город, что, по мнению министерства, мало. Чтобы мотивировать их, чиновники хотят предложить доплату к собранным налогам. "Если вам кто-то скажет, что вы заработаете 2 млн, а мы вам еще 2 млн добавим, то это уже интереснее с точки зрения мотивации", - говорит заместитель министра регионального развития Клара Досталова. 

Чехия не единственная страна в Европе, где с туристов взимают налог при заселении в гостиницы. В европейских городах он обычно равен одному евро. В Барселоне, например, туристы платят городу за одну ночь в отеле от 0,5 до 1 евро, в Братиславе - 1,70 евро.

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
туристы налоги Чехия гостиницы
Читайте
по теме 
Сервис Airbnb в Чехии заподозрили в мошенничестве
01.02.2017 11:26 Общество
Сервис Airbnb в Чехии заподозрили в мошенничестве
824 0
Лучшие кемпинги Европы: Чехии нужно равняться на Австрию, Италию и Германию
26.01.2017 15:44 Общество
Лучшие кемпинги Европы: Чехии нужно равняться на Австрию, Италию и Германию
626 0
Подтверждено Tripadvisor: Прага может гордиться своими отелями
25.01.2017 13:57 Общество
Подтверждено Tripadvisor: Прага может гордиться своими отелями
883 0
Трэвел-блогеры назвали лучшие районы в Европе, в списке – Прага-Голешовице
24.01.2017 11:05 Культура
Трэвел-блогеры назвали лучшие районы в Европе, в списке – Прага-Голешовице
1592 0
Последние новости:
02
февраля
Официальная статистика: Чехия установила рекорд по низкой безработице
02.02.2017 19:41 Экономика
Официальная статистика: Чехия установила рекорд по низкой безработице
220 0
В Праге сильная гололедица, 45 человек пострадали
02.02.2017 17:41 Общество
В Праге сильная гололедица, 45 человек пострадали
384 0
Хакеры атаковали МИД, министр отрицает угрозу безопасности Чехии
02.02.2017 16:41 Политика
Хакеры атаковали МИД, министр отрицает угрозу безопасности Чехии
193 0
Чехи снова увидят чернокожего парня из буклета Lidl в рекламе
02.02.2017 15:54 Общество
Чехи снова увидят чернокожего парня из буклета Lidl в рекламе
395 0
В Нью-Йорке поставили самую известную чешскую оперу
02.02.2017 14:56 Культура
В Нью-Йорке поставили самую известную чешскую оперу
249 0
С грузинским паспортом в Евросоюз пустят без визы
02.02.2017 14:03 Политика
С грузинским паспортом в Евросоюз пустят без визы
450 0
Чешские аптеки остались без конопли
02.02.2017 10:34 Общество
Чешские аптеки остались без конопли
720 0
Пражский зоопарк разыскивает детей по фотографии
02.02.2017 10:10 Общество
Пражский зоопарк разыскивает детей по фотографии
760 0
В Прагу вернулся смог
02.02.2017 09:26 Общество
В Прагу вернулся смог
456 0
01
февраля
Чешский стартап по поиску жилья Flatio выходит на европейский рынок
01.02.2017 16:45 Экономика
Чешский стартап по поиску жилья Flatio выходит на европейский рынок
807 0



Мобильная версия