Туристам придется платить за отдых в Чехии больше

Министерство регионального развития Чехии рассматривает возможность повышения сбора для туристов, которые останавливаются на ночлег в гостиницах.

Министерство регионального развития предлагает повысить туристический сбор с 15 до 27 крон. Сейчас в Чехии его взимают в большинстве своем популярные среди туристов города и населенные пункты. Министерство хочет, чтобы другие города тоже присоединялись и получали деньги на развитие туризма.

В настоящее время в Чехии с туристов взимает сбор только каждый седьмой город, что, по мнению министерства, мало. Чтобы мотивировать их, чиновники хотят предложить доплату к собранным налогам. "Если вам кто-то скажет, что вы заработаете 2 млн, а мы вам еще 2 млн добавим, то это уже интереснее с точки зрения мотивации", - говорит заместитель министра регионального развития Клара Досталова.

Чехия не единственная страна в Европе, где с туристов взимают налог при заселении в гостиницы. В европейских городах он обычно равен одному евро. В Барселоне, например, туристы платят городу за одну ночь в отеле от 0,5 до 1 евро, в Братиславе - 1,70 евро.

Источник: ceskatelevize.cz