Официальная статистика: Чехия установила рекорд по низкой безработице

В Чехии остается все меньше и меньше безработных, компаниям скоро будет некого брать на работу, - считают эксперты.

Уровень безработицы в Чехии в последнем квартале прошлого года понизился до 3,6%, и это самый низкий показатель за всю историю республики. У 72,9% населения есть работа. Об этом сегодня рассказало Чешское статистическое управление, которое использует другую методику для расчета уровня безработицы, отличную от применяемой Биржей труда ЧР.

Количество трудоустроенных жителей в межгодовом сравнении выросло на 111 тысяч человек и составило 5,187 млн человек. Уровень безработицы, согласно статистике, понизился на 0,9%. В конце минувшего года в Чехии насчитывалось 192 500 безработных, и это на 44 400 человек меньше, чем в это же время в позапрошлом году. Кроме того, еще 127 100 человек не работают и работу не ищут, поэтому не относятся Чешским статистическим управлением к категории безработных.

Среди безработных в Чехии больше всего женщин (101 900). Сократилось количество людей, которые не могут найти работу дольше года. Их стало меньше на 40 100 человек по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году. В последнем квартале прошлого года их оставалось в целом 74 800 человек.

Среди 5,187 млн работающих жителей преобладают наемные сотрудники. К концу 2016 года их число выросло до 4,283 млн. Стало больше также и предпринимателей – 904 200 человек. Без помощников работает 713 800 из них, нанимает сотрудников – 162 000.

По расчетам Биржи труда, уровень безработицы в Чехии в декабре повысился до 5,2% по сравнению с показателем ноября – 4,9%. Без работы остались 381 373 человека, и это лучший результат для декабря с 2008 года.

Источник: idnes.cz