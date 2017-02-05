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Минфин рассказал, как изменится уровень жизни в Чехии в ближайшие годы

Минфин рассказал, как изменится уровень жизни в Чехии в ближайшие годы

Vladislava M 921 0
Министерство финансов ЧР представило макроэкономический прогноз до 2018 года.
Минфин рассказал, как изменится уровень жизни в Чехии в ближайшие годы

Экономический уровень жизни в Чехии по отношению к среднему уровню 19 стран еврозоны в ближайшие годы вырастет. Такие данные содержатся в макроэкономическом прогнозе Министерства финансов ЧР на 2016 год.

Согласно прогнозу, в 2016 году ВВП по паритету покупательской способности на душу населения в Чехии поднимется с 83 до 84% от уровня еврозоны. В 2018 году уровень жизни в Чехии должен подняться до 85% еврозоны. Тогда Чехия обгонит по этому показателю Польшу, Венгрию, Словакию, Португалию и Словению.

«В 2016 и 2018 гг. экономика в Чехии будет расти быстрее, чем в странах еврозоны. Поэтому относительный экономический уровень ЧР постепенно повысится до 85% от уровня стран еврозоны к 2018 году», – заявило Министерство финансов.

По данным Минфина, в 2015 году ВВП по паритету покупательской способности на душу населения снизился в Греции, Эстонии, Хорватии и Литве. Чехия по уровню экономики опередила Словакию, Польшу, Португалию и Венгрию.

Словакия, согласно последним данным, остается на экономическом уровне 75% по отношению к странам еврозоны. В следующем году страна рассчитывает подняться до 78%.

Уровень цен в Чехии в 2015 году, согласно документу, поднялся до 63% средней нормы 19 стран еврозоны.

«В последующие годы средний ценовой уровень ВВП постепенно вырастет до 66% (в 2018 году), что будет и дальше способствовать конкурентоспособности Чехии», – добавило Министерство финансов.

Экономический уровень стран сравнивают на основании паритета покупательской способности. Это соотношение двух или нескольких валют разных стран, устанавливаемое по их покупательской способности по отношению к определенному набору товаров или услуг.

Источник: Novinky.cz, ČTK

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Министерство финансов ввп Чехия экономика
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