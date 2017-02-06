Чехия соперничает с Польшей за новый гигантский склад Mercedes

В Чехии может появиться новый склад запчастей для Mercedes-Benz, который будет в два раза больше склада Amazon.

Запчасти для автомобилей Mercedes-Benz будут поступать в Европу из Чехии или Польши: компании предстоит выбрать, где строить гигантский логистический центр. Такого крупного склада, который планирует возвести немецкий автопроизводитель, в Чехии никогда не было. Ожидается, что его общая площадь составит 250 кв. м, что почти в два раза больше, чем нынешний склад Amazon в Добровизе под Прагой.

Строить новый склад ближе к востоку Европы компания планирует по той причине, что ее поставщики решили возвести производственные мощности именно в этом регионе. Другие комментарии пресс-отдел Mercedes-Benz не дает. Планы по улучшению логистики также объясняются тем, что продажи компании растут, а линейка автомобилей расширяется.

На рынке недвижимости о планах немцев никто говорить не хочет. Консалтинговые компании и девелоперы подписали договор о неразглашении, который предполагает санкции в случае нарушения. Между тем, появилась информация, что производитель Mercedes ведет переговоры с крупнейшей в Чехии строительной компанией CTP. В самой компании эту информацию отказались подтверждать.

По мнению экспертов, строить склад в Чехии имеет смысл по той причине, что экспансия мерседесов ориентирована на восток. Компания уже выпускает некоторые свои модели в венгерском городе Кечкемет. В прошлом году производитель сообщил о строительстве двух новых заводов: одного – под Москвой, другого – в Польше. На эти производственные объекты необходимо будет быстро поставлять запчасти – для бесперебойной работы сервисов.

В Чехии не много участков, которые бы соответствовали требованиям по строительству гигантского склада с точки зрения расположения и площади. По информации ihned.cz, в качестве вариантов могут рассматриваться Ужице (20 км от Праги) рядом с магистралью D8. Там собственником земли является девелопер CTP.

Источник: e15.cz