Стало известно, когда в Праге появится новая линия метро

Строительство метро линии D в Праге приобрело реальные очертания. Строить первый отрезок начнут уже в 2019 году.

Фото: Поезда без водителей, визуализация. www.novemetro.cz

В Праге разработали точный план строительства метро линии D и разделили его на несколько этапов Первый этап строительства метро линии D между районами Панкрац и Нове-Дворы должен начаться в 2019 году. Начать эксплуатацию нового отрезка метро планируют в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Долинек.

В сентябре следующего года в Праге начнут проводить геологические исследования. В ноябре этого года город выпишет тендер, в ходе которого найдут компанию для выполнения геологических работ.

novemetro.cz, визуализация станции Панкрац

Строительство новой линии метро решили разделить на 4 этапа. Первый этап будет посвящен геологическим исследованиям. На втором этапе начнется строительство метро между станциями Панкрац и Нове-Дворы. Одновременно с этим начнут строить туннель из Писнице по направлению к центру. Этот отрезок закончат в рамках третьего этапа. На последнем этапе планируют построить депо в Писнице.

Проблемой остается выкуп участков, необходимых для строительства. Во вторник на переговорах правительства городское управление должно предложить договор с некоторыми собственниками участков.

Вход в поезд через двери в безопасной стене, визуализация novemetro.cz

Метро линии D должно освободить загруженную линию С и соединить центр города с районами на юге Праги. Предполагается, что по новому отрезку будут ездить автоматизированные поезда без водителей.

Расходы на строительство метро от Писнице до площади Мира оценивают в 50 млрд крон. Город планирует получить деньги от Евросоюза (от 7 до 9 млрд крон).

Источник: ihned.cz