Торговая палата предупредила о проблемах у бизнеса в Чехии из-за электронного учета выручки

Фирмам грозят штрафы за неправильное подключение к системе электронного учета выручки, за нарушение закона о бухучете и отсутствие экранов на кассе для клиентов. А еще для многих высок риск хакерских атак.

Целый ряд фирм в Чехии может столкнуться с конкретными угрозами бизнесу. Многим грозят штрафы за неправильное подключение к системе электронного учета выручки EET. Финансовое управление может наложить санкции и за недействительные чеки, согласно закону о бухучете. Торговая инспекция будет штрафовать за отсутствие экрана на кассе для клиентов. Да и сами кассы, которые должны быть постоянно подключены к интернету, могут стать мишенью для атак хакеров, желающих получить доступ к корпоративной информации.

О возможных рисках в понедельник, 6 февраля, предупредила Торговая палата, которая провела собственные экспертизы. По ее данным, со стороны Финансового управления все работает исправно, а вот многие фирмы не справляются: кассы работают со сбоями, дублируют чеки или долго их выбивают. Кроме того, многие из них не защищены от возможных хакерских атак.

Торговая палата также обращает внимание на то, что, и хотя компании выбивают чеки в соответствии с законом об электронном учете выручки, они могут идти вразрез с законом о бухучете.

EET начала действовать с 1 декабря 2016 года, и первыми к ней обязаны были подключиться гостиницы и рестораны. В настоящий момент ведется онлайн учет выручки 46 400 предприятий. С 1 марта к системе присоединится еще около четверти миллиона предприятий розничной и оптовой торговли. По данным продавцов кассовых аппаратов, пока что в Чехии только 10% торговых объектов готовы к EET.

Источник: echo24.cz