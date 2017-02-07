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В Австрии чешских водителей будут штрафовать за низкие зарплаты

В Австрии чешских водителей будут штрафовать за низкие зарплаты

artyommm 261 0
Австрия, вслед за Германией и Францией, приняла закон о минимально допустимой зарплате для водителей грузового и пассажирского транспорта.
В Австрии чешских водителей будут штрафовать за низкие зарплаты

Австрия практически без привлечения внимания автоперевозчиков и общественности приняла закон о минимальной зарплате для водителей. После Германии и Франции она стала следующей страной в ЕС, которая требует от водителей автобусов и фур подтверждение о зарплате. Она должна быть выше минимальной суммы, принятой в Австрии на законодательном уровне. 

Иностранные водители должны перевести этот документ и заверить перевод. В Чехии говорят, что это приведет к сложностям административного характера и подорожанию грузоперевозок, что отразится на экспорте и импорте. Ожидается, что и другие страны последуют данной тенденции.

Законопроект в Австрии вступил в силу с начала нового года – без внимания прессы и общественности. В Чехии государственным учреждениям об изменении в законодательстве соседней страны сообщило крупнейшее содружество автоперевозчиков ČESMAD BOHEMIA. По мнению ее генерального секретаря, к вопросу пока никто не проявил интерес, потому что не было ни одного случая штрафа. В случае с Францией СМИ начали писать об этом как раз после того, как чешского водителя оштрафовали за слишком низкую зарплату

В ČESMAD отмечают, что новый закон в Австрии отразится и на простых жителях Чехии, которые соберутся поехать кататься в Альпы или отдыхать на море в Хорватию, так как поездки на автобусах подорожают.

В Торговой палате Чехии считают, что установление минимальных зарплат для водителей можно воспринимать как охранные меры и непрямую борьбу с конкурентами, цель которой – вытеснить иностранных перевозчиков с рынков западных экономик в пользу домашних компаний.

Германия стала первым государством ЕС, которое приняло закон о минимальной зарплате для водителей. Он вступил в силу 1 января 2015 года, но после того, как Еврокомиссия начала проверку (она длится уже два года), немецкая полиция не следит за его соблюдением. Транспортные компании полагали, что подобное произойдет и во Франции, но там с 1 июля 2016 года требуют неукоснительного соблюдения закона и штрафуют чешских водителей с несоответствующей зарплатой.

Источник: echo24.cz

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Темы
законы Австрия автобусы
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