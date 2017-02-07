Самый посещаемый город Чехии не умеет зарабатывать на туризме

Чески-Крумлов, внесенный в список ЮНЕСКО, не может покрыть расходы на ремонт. Мэрия думает, как брать с туристов больше денег.

Фото: Чески-Крумлов, 420on.cz, Vladislava Marsheva

Мэрия Чески-Крумлова решает проблему с недостатком средств. Городу требуется около половины миллиарда крон на необходимые ремонтные работы. Парадоксально, что популярнейший город, внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО, не может заработать денег на туризме.

По статистике, именно Чешски-Крумлов является одним из самых посещаемых мест во всей Чехии. Каждый год в город приезжает около 1,5 млн туристов. Но на туризме Крумлов зарабатывает только 12 млн крон.

«Представьте себе, что туристический автобус приезжает в 8 утра. Туристы пробегают по городу и в 10 часов уже уезжают. Некоторые хотя бы используют платный туалет, а многие не оставляют городу ничего», – описывает ситуацию гид Станислав Юнгвирз.

Поэтому, кроме платы за парковку, мэрия хотела бы брать деньги и за места, на которых останавливаются туристические автобусы.

«Сюда приезжает огромное количество экскурсионных автобусов со всей Европы. Мы бы хотели, чтобы они, как во Флоренции и других южных городах Европы, оставляли здесь больше денег, чем сейчас», – сообщил заместитель старосты Йозеф Герман.

Собранные с туристов денег город хочет потратить на ремонт зданий, которые уже долгое время разрушаются и ветшают. Срочного ремонта требует плавательный бассейн и часть некоторых микрорайонов города.

Кроме введения платы за места для автобусов городская администрация рассматривает и другие возможности повышения доходов. Среди них – повышение налога на недвижимость.

Источник: ceskatelevize.cz