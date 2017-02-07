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Чешская экономика установила новый рекорд

Чешская экономика установила новый рекорд

artyommm 182 0
Чешское статистическое управление обнародовало статистику по объемам экспорта в прошлом году.
Чешская экономика установила новый рекорд

По информации Чешского статистического управления, экспорт чешских компаний в прошлом год достиг рекордных 3,97 трлн крон, что превышает результат 2015 года на 2,3%. Импорт, наоборот, сократился на 0,2%. Баланс внешней торговли в прошлом году для Чехии завершился избытком в 183,9 млрд крон, что на 52,9 млрд больше, чем годом ранее. 

Зависимость чешской экономики от вывоза товаров в страны ЕС в прошлом году продолжила медленно увеличиваться: туда было отправлено 83,6% экспорта страны. Главным торговым партнером Чехии остается Германия, на которую приходится 32% чешского экспорта (на сумму 1,29 трлн крон).

В Австрию чехи отправили на 6,4% товаров больше, чем в 2015 году; во Францию – на 3,9% больше. В Россию экспорт, наоборот, сократился – почти на 5%; в Словакию – на 4,2%. Всего в страну-соседку было вывезено товаров на сумму 333 млрд крон.

В Торговой палате Чехии считают, что ориентация на страны ЕС является главной проблемой чешского экспорта. «Это правда, что чешские поставщики по-прежнему успешны в ЕС благодаря качеству и цене. Посмотрим, какое влияние на это окажет выпрямление курса евро в будущем. Экспорт может потерять не только на курсовой разнице, но и по объему, так как с исправлением курса чешские товары подорожают для иностранных покупателей».

По мнению аналитика Союза промышленности Вацлава Франча, Чехии удалось добиться рекорда по экспорту, с одной стороны, благодаря искусственно ослабляемой кроне, с другой – благодаря активной политике правительства в области экономической дипломатии. 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
рекорд экономика внешняя торговля Чехия статистика
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