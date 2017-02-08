Продовольственные интернет-магазины завоевывают чешские регионы

Интернет-магазин по продаже продуктов Rohlík.cz расширяет зону доставки на пять городов Чехии. Кроме него, доставку продуктов в регионы уже предлагают другие онлайн-магазины.

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Интернет-магазин Rohlík.cz будет предлагать доставку не только в Праге и Брно, но и в других пяти чешских городах. Покупать продукты онлайн и получать их прямо домой смогут жители Пльзеня, Либерца, Усти-над-Лабем, Градец-Кралове и Пардубице. Благодаря расширению зоны доставки интернет-магазина воспользоваться услугой смогут 2,5 млн жителей республики. Кроме Rohlík.cz, в регионы выходят и другие интернет-супермаркеты.

До недавнего времени Rohlík.cz предлагал доставку продуктов только в Праге и Брно. На расширении на новые пять городов компания не собирается останавливаться. Ее конкурент Košík.cz еще в декабре начал развозить продукты в Хомутове, Мосте, Градец-Кралове, Брно, Пршерове, Остраве и Фридек-Мистеке. Услугами этого магазина могут пользоваться 5,5 млн клиентов.

Интернет-магазин Kolonial.cz также хочет расширяться. Сейчас он предлагает 11 500 наименований товаров (продукты + товары для дома), которые могут приобрести с доставкой на дом 3 млн жителей. Доставка действует в Праге и Среднечешском крае, Пльзене, Рокицанах, Градец-Кралове и Пардубице.

Раньше всех продавать продукты через интернет в Чехии начала торговая сеть Tesco. Потом появились интернет-магазины Nakupdomu.com, Myfoodmarket.cz, Potravinydomu.cz, NakupteSi.cz и другие. Выйти на этот рынок собираются и другие торговые сети, например, Globus и дискаунтер Lidl.

Источник: aktualne.cz