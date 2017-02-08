Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50d -3 °C
Продовольственные интернет-магазины завоевывают чешские регионы

Продовольственные интернет-магазины завоевывают чешские регионы

artyommm 120 0
Интернет-магазин по продаже продуктов Rohlík.cz расширяет зону доставки на пять городов Чехии. Кроме него, доставку продуктов в регионы уже предлагают другие онлайн-магазины.
Фото: shutterstock.com
Продовольственные интернет-магазины завоевывают чешские регионы

Интернет-магазин Rohlík.cz будет предлагать доставку не только в Праге и Брно, но и в других пяти чешских городах. Покупать продукты онлайн и получать их прямо домой смогут жители Пльзеня, Либерца, Усти-над-Лабем, Градец-Кралове и Пардубице. Благодаря расширению зоны доставки интернет-магазина воспользоваться услугой смогут 2,5 млн жителей республики. Кроме Rohlík.cz, в регионы выходят и другие интернет-супермаркеты.

До недавнего времени Rohlík.cz предлагал доставку продуктов только в Праге и Брно. На расширении на новые пять городов компания не собирается останавливаться. Ее конкурент Košík.cz еще в декабре начал развозить продукты в Хомутове, Мосте, Градец-Кралове, Брно, Пршерове, Остраве и Фридек-Мистеке. Услугами этого магазина могут пользоваться 5,5 млн клиентов. 

Интернет-магазин Kolonial.cz также хочет расширяться. Сейчас он предлагает 11 500 наименований товаров (продукты + товары для дома), которые могут приобрести с доставкой на дом 3 млн жителей. Доставка действует в Праге и Среднечешском крае, Пльзене, Рокицанах, Градец-Кралове и Пардубице.

Раньше всех продавать продукты через интернет в Чехии начала торговая сеть Tesco. Потом появились интернет-магазины Nakupdomu.com, Myfoodmarket.cz, Potravinydomu.cz, NakupteSi.cz и другие. Выйти на этот рынок собираются и другие торговые сети, например, Globus и дискаунтер Lidl.

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
интернет магазины продукты
Читайте
по теме 
Чешский стартап по поиску жилья Flatio выходит на европейский рынок
01.02.2017 16:45 Экономика
Чешский стартап по поиску жилья Flatio выходит на европейский рынок
1056 0
Осторожно: от имени Чешской почты в ваш смартфон может проникнуть вирус
26.01.2017 10:53 Общество
Осторожно: от имени Чешской почты в ваш смартфон может проникнуть вирус
572 0
В Чехии приняли первый закон, ограничивающий анонимность биткоина
24.01.2017 09:30 Экономика
В Чехии приняли первый закон, ограничивающий анонимность биткоина
868 0
«Трамсексуал», «прагайзл» и «бабишовна»: чехи коллективно создают новый словарь
23.01.2017 19:40 Культура
«Трамсексуал», «прагайзл» и «бабишовна»: чехи коллективно создают новый словарь
1244 0
Последние новости:
08
февраля
В Чехии хотят дать второй шанс безнадежным должникам
08.02.2017 16:40 Общество
В Чехии хотят дать второй шанс безнадежным должникам
39 0
Собаки напали на ребенка в Чехии: отец и хозяин животных пойдут под суд
08.02.2017 16:13 Общество
Собаки напали на ребенка в Чехии: отец и хозяин животных пойдут под суд
107 0
Через три года из любой точки метро Праги можно будет звонить по мобильному
08.02.2017 14:08 Общество
Через три года из любой точки метро Праги можно будет звонить по мобильному
150 0
Чехию посетило более 9 млн туристов, курорты республики снова в тренде
08.02.2017 13:43 Общество
Чехию посетило более 9 млн туристов, курорты республики снова в тренде
165 1
Водитель фуры в Чехии не заметил, как потерял по дороге 21 тонну бетона
08.02.2017 12:47 Общество
Водитель фуры в Чехии не заметил, как потерял по дороге 21 тонну бетона
242 0
В Праге построят новый стадион с двумя ледовыми аренами
08.02.2017 11:50 Спорт
В Праге построят новый стадион с двумя ледовыми аренами
213 0
В Пльзене судят первого чеха, который хотел присоединиться к Исламскому государству
08.02.2017 11:09 Общество
В Пльзене судят первого чеха, который хотел присоединиться к Исламскому государству
247 0
Чешские онлайн-карты объединили с информацией из Кадастра недвижимости
08.02.2017 09:12 Общество
Чешские онлайн-карты объединили с информацией из Кадастра недвижимости
438 0
07
февраля
Чешская экономика установила новый рекорд
07.02.2017 19:19 Экономика
Чешская экономика установила новый рекорд
689 0
Словаки, как чехи: их тоже взбесил чернокожий мужчина в рекламе
07.02.2017 17:56 Общество
Словаки, как чехи: их тоже взбесил чернокожий мужчина в рекламе
762 0



Мобильная версия