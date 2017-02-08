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Чешское правительство увеличит квоты по трудоустройству украинцев

Чешское правительство увеличит квоты по трудоустройству украинцев

artyommm 344 0
Кабинет министров проголосовал за увеличение квоты по приему граждан Украины на работу в Чехию.
Чешское правительство увеличит квоты по трудоустройству украинцев

В генеральное консульство Чехии в украинском Львове направят дополнительных сотрудников, а первоначальную квоту по приему сотрудников из Украины можно будет повысить, – решило чешское правительство. Изначально предполагалось, что Чехия будет принимать на работу до 5 тысяч украинцев в год. 

Если бы квоту сохранили без изменений, то она была бы исчерпана уже в течение первых трех месяцев текущего года, – говорит министр промышленности и торговли Ян Младек. В настоящее время уже 3 800 украинцев подали заявки. Министр также сказал, что МВД наберет дополнительных работников, которые будут заниматься проверкой документов для трудоустройства украинцев в Чехии.

На совещании кабинета министров звучали и аргументы против повышения количества сотрудников из Украины. Министр Младек заявил, что приглашение граждан Украины на работу может вызвать определенное давление на оплату труда на «символическом уровне», так как количество украинцев на рабочих местах все равно будет относительное небольшое. Министр труда и соцзащиты Михаэла Марксова воздержалась от голосования.

В понедельник, 6 января, работодатели призвали правительство решить проблему с нехваткой сотрудников в Чехии и позволить временный набор работников из Украины. Компании считают, что существующий проект по легальному трудоустройству украинцев в ЧР сейчас не работает.

По информации Конфедерации союзов предпринимателей и работодателей в Чехии не закрыто около 140 тысяч вакансий. В первую очередь стране нужны обработчики, сварщики, монтажники, кладовщики, операторы электрических тележек, водители грузовых автомобилей, портнихи, пекари, растениеводы и сотрудники типографий.

С февраля Министерство иностранных дел увеличило квоту на прием иностранцев с 320 до 400 человек в месяц. После того, как во Львов приедут дополнительные консульские работники, квота может повыситься до 800 человек в месяц.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
украинцы правительство Министерство труда
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