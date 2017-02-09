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Из Праги до Брно за час: в Чехии составили план строительства скоростной железной дороги

Из Праги до Брно за час: в Чехии составили план строительства скоростной железной дороги

Vladislava M 346 0
В Чехии появился первый подробный проект строительства скоростной железной дороги с указанием маршрутов, цен на билеты, времени в пути и скорости поездов.
Из Праги до Брно за час: в Чехии составили план строительства скоростной железной дороги

В конце января эксперты Министерства транспорта ЧР предложили конкретный план строительства скоростной железной дороги в Чехии.

80-страничный документ в течение нескольких месяцев должно изучить и утвердить правительство. В нем содержится информация о маршрутах, расходах, времени езды между городами и ценах на билеты.

«Документ стал первым серьезным планом строительства высокоскоростной железной дороги, и я рад, что правительство начинает заниматься реальным проектом. Очевидно, что мы должны это сделать, иначе Чехия будет аутсайдером в Европе», – сказал профессор Вацлав Цемпирек с Факультета транспорта Яна Пернера, который участвовал в разработке проекта.

Согласно проекту, в Чехии построят 4 высокоскоростные трассы: Прага-Дрезден, Прага-Брно-Бржецлав, Брно-Острава и Прага-Пльзень-Домажлице-государственная граница с Германией.

Министерство транспорта предлагает, чтобы чешские скоростные поезда достигали скорости минимум 200 км/ч. За исключением трех отрезков (Брно-Пршеров, Врановице-Бржецлав и Бероун-граница), все маршруты должны вести по специальным новым путям, на которых поезда могли бы развивать скорость до 350 км/ч.

Также эксперты подсчитали приблизительную стоимость билетов. Так, билет из Праги в Брно должен стоить 250-300 крон; из Праги в Остраву – 400-450 крон.

Что касается продолжительности поездки, то из Праги до Брно скоростной поезд доедет за 60-75 минут, до Дрездена – за час, до Остравы – за 2-2,25 часа.

Первую трассу (Прага-Дрезден) в документе предлагают запустить к 2035 году, но эксперты говорят, что необходимо закончить строительство раньше.

Амбициозный по чешским меркам проект, которому уже на этой неделе выразил поддержку премьер-министр Богуслав Соботка, стал реакцией на расширение высокоскоростных железных дорог в западной Европе и планы Польши, Венгрии и Сербии. Также роль сыграло высокое давление со стороны чешских предпринимателей и требования Еврокомиссии построить трассу не позже 2050 года.

Источник: ihned.cz

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поезда Чехия строительство
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