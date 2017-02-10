Какие товары и услуги в Чехии подорожали в январе больше всего

Уровень инфляции в Чехии в январе составил 2,2%, что на 0,2% выше, чем планировал Чешский Нацбанк.

Инфляция в январе текущего года выросла до 2,2% (в декабре – 2%). Больше всего подорожали продукты и автомобильное топливо. В среднем товары в январе по сравнению с результатами декабря подорожали на 0,8%.

В межгодовом сравнении больше всего выросли цены в транспортной сфере: рост цен на топливо составил 11,6% (в декабре – 4,3%). Меньше увеличивались цены на алкоголь: в январе он подорожал на 0,5% (в декабре – 3,1%).

Чешский Нацбанк поставил цель по инфляции – 2%, в связи с этим экономисты говорят, что валютные интервенции могут быть отменены раньше, чем в середине года.

Больше всего в январе подорожали продукты и безалкогольные напитки, выросли цены на яйца, сыры, масло, овощи, выпечку и крупы. В межгодовом сравнении табачные изделия стали дороже на 6,5%. Подорожали также услуги в общепите – на 5,4%, коммунальные платежи – на 2,1%, водоснабжение – на 2,2%, канализация – на 2,4%. В области здравоохранения выросли цены на лекарства, повысились доплаты за них; стало дороже страхование и финансовые услуги.

Снижению уровня цен в межгодовом сравнении способствовала стоимость товаров для дома, почтовых услуг и телекоммуникации. На рост цен в январе по сравнению с декабрем на 0,8% повлияло прежде всего подорожание продуктов и безалкогольных напитков, услуг в области отдыха и культуры, а также транспорта.

В межгодовом сравнении товары и услуги в целом подорожали на 2,2% (по сравнению с декабрем в январе товары подорожали на 0,8%, услуги – на 0,9%).

Источник: e15.cz