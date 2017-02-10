А как у них? Чехи сравнили цены на газ и электричество у себя и в соседних странах

Сколько платят в год домохозяйства в Чехии за газ и электричество? Эксперты сравнили расходы чехов, поляков, словаков, немцев и австрийцев на энергоресурсы.

Домохозяйства в Чехии платят за газ больше, чем в Словакии, Польше и Германии, но меньше, чем в Австрии. Что касается цен на электричество, то разница в величине платежей в Чехии и в соседних странах не такая большая. Меньше всего платят только домохозяйства в Польше с низкими объектами потребления электричества.

Сравнение проводила организация dTest, которая создала две модели домохозяйства – с низким и высоким потреблением газа и электричества. Оказалось, что меньше всего за газ платят домохозяйства в Словакии, причем неважно, для чего они его используют: только для приготовления пищи или также и для отопления.

Домохозяйства в Праге, которые пользуются газом только для приготовления пищи и потребляют его 1,5 МВт-ч в год, платят 2 904 кроны; в Братиславе – 992 кроны в пересчете. Если сравнить расходы домохозяйств, которые газом еще и отапливаются, и потребляют его 30 МВт-ч в год, то получится, что в Праге нужно будет заплатить 28 909 крон. В Братиславе эта сумма будет на треть меньше – 18 384 кроны.

Дороже всего среди сравниваемых стран газ стоит в Австрии. Там домохозяйствам, которые на газу только готовят, за год придется заплатить 3 622 кроны. Указанные суммы рассчитывались на основе самого дешевого актуального предложения на рынке. Информацию для анализа черпали из общедоступных источников. Условия по индивидуальным договорам с поставщиками ресурсов могут отличаться. В цены специально не были включены различные скидки или, наоборот, комиссии.

Что касается платежей за электричество, то здесь ситуации в Чехии и Австрии похожи. Меньше платят словаки и поляки (при условии низкого потребления энергии – 2,5 МВт-ч в год). В Праге домохозяйство заплатит за этот объем 10 972 кроны, в Варшаве – 8 812 крон, в Братиславе – 9 493 кроны. Дороже всего электричество стоит в Германии.

Источник: ceskatelevize.cz