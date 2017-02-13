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Сигареты в Чехии подорожали больше, чем ожидалось

Сигареты в Чехии подорожали больше, чем ожидалось

Vladislava M 686 0
С апреля 2017 года в Чехии нельзя будет купить сигареты дешевле, чем за 80 крон.
Сигареты в Чехии подорожали больше, чем ожидалось

За прошлый год сигареты в Чехии подорожали в среднем на 5 крон. В этом году ожидается рост цен еще минимум на 2 кроны. Министерство финансов ЧР прогнозировало, что табачные изделия не будут дорожать так быстро. Причиной заметного роста цен стало не только увеличение потребительского налога, но и стремление табачных компаний хотя бы частично компенсировать расходы на отпугивающие картинки на упаковке.

Потребительский налог на сигареты в Чехии поднялся с 1 января 2017 года с 2520 до 2570 крон за 100 штук. Налог на курительный табак вырос с 2142 до 2185 крон за килограмм. Министр финансов Андрей Бабиш предполагает, что благодаря этому в государственный бюджет пойдет на 1,1 млрд крон больше.

На продажу сигаретных пачек со старым акцизом S табачным компаниям дали срок до конца марта. Но с учетом небольших запасов в магазинах уже сейчас продаются сигареты по новым ценам. Например, пачку длинных сигарет Malboro продают за 105 крон, Davidoff – за 104 кроны. К стоимости 100 крон приближаются пачки сигарет других популярных брендов.

«С апреля, когда срок для продажи старых запасов табака закончится, в Чехии будут продаваться только сигареты с акцизом T. С этого момента в стране нельзя будет купить сигареты дешевле 80 крон», – прокомментировал консультант компании Imperial Tobacco Камил Провазник.

Источник: Novinky.cz

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