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Совместное потребление и закон: что ждет сервисы Uber и AirBnB в Чехии

Совместное потребление и закон: что ждет сервисы Uber и AirBnB в Чехии

artyommm 608 0
Правительство Чехии всерьез озабочено тем, как вывести экономику совместного потребления из тени и дать людям шанс законно получать доход в этой сфере.
Совместное потребление и закон: что ждет сервисы Uber и AirBnB в Чехии

Государственный аппарат находится в поиске, как сделать так, чтобы экономика совместного потребления (sharing economy) попала в поле действия законодательства. Люди, которые, например, отдают в аренду свои автомобили или свободные комнаты, должны, наконец, начать руководствоваться четкими правилами, как заработать и не бояться штрафов за уклонение от уплаты налогов.

Правительство Чехии представило исследование, в котором указаны возможные сценарии «легализации» экономики совместного потребления. Один из таких сценариев, так называемый нулевой, предполагает, что ничего меняться не будет: услуги в области совместного потребления останутся в тени экономики. Согласно такому варианту, ничего делать с законодательством не нужно, при этом Чехия заметно отдалилась бы от видения Евросоюза по поддержке экономики совместного потребления.

Еще один вариант касается определений «предпринимательство» и «предприниматель». Но уже сейчас наблюдается несоответствие понятий совместного потребления и предпринимательства. Предпринимателем не должен считаться человек, который делает что-то временно или от случая к случаю, например, одалживает соседям спортинвентарь или подбирает попутчиков несколько раз в неделю.

Если государство решит приспособить законы в отношении совместного потребления, то, согласно исследованию, происходить это должно в несколько этапов. Закон должен принимать во внимание и те услуги, которые могут появиться в будущем.

Несколько стран ЕС уже пытается «узаконить» совместное потребление. В Бельгии, например, для людей, которые предоставляют услуги с помощью онлайн-приложений, установлена граница по получению дохода – 5 тысяч евро. Если сумма будет выше, то человек автоматически получает юридический статус индивидуального предпринимателя. В Италии этот порог составляет 10 тысяч евро. 

Компании, которые ведут бизнес в области экономики совместного потребления, должны также составить кодекс по охране прав потребителей. Каждый, кто захочет в Италии делиться своими услугами, получит специальный счет, на котором будут отражаться все трансакции. В Эстонии, наоборот, хотят ограничить административное вмешательство эту сферу и помочь с уплатой налогов. К участию в этом пилотном проекте уже призвали компанию Uber.

По словам секретаря по европейским вопросам Томаша Проузы, ни одно государство ЕС не говорит о том, что экономику совместного потребления нужно запретить. Споры ведутся в отношении того, должны ли быть приняты общеевропейские законы, или каждая страна будет решать этот вопрос по-своему. Проуза считает, что в Чехии нужно также упразднить законы, которые тормозят развитие экономики совместного потребления.

Источник: ihned.cz

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