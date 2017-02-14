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В Чехии выдадут дотации тем, кто экономит воду

В Чехии выдадут дотации тем, кто экономит воду

Vladislava M 77 0
Государство поддержит дотациями жителей, которые установят в своих домах и квартирах оборудование для экономии питьевой воды.
Фото: pixabay.com
В Чехии выдадут дотации тем, кто экономит воду

Министерство окружающей среды ЧР в апреле запустит новую дотационную программу, благодаря которой владельцы частных домов и дач будут заинтересованы в том, чтобы экономить воду. Государство хочет побудить жителей к установке емкости для сбора дождевой воды или очистителя стекающей из умывальника либо стиральной машины воды, чтобы использовать ее для смыва в туалете. На эти меры домовладельцы смогут получить от государства дотацию до 60 тысяч крон, сообщает MF DNES.

На новые дотации государство планирует выделить 100 млн крон. Дотации будут разделены на 3 категории, которые будут различаться по количеству выданных денег.

По словам министра окружающей среды Рихарда Брабца, в основной категории (установка резервуара для полива огорода объемом от 2000 литров) государство обеспечит 50% расходов не только на покупку, но и на установку оборудования. Максимум на это можно будет получить 20 тысяч крон.

Деньги в этой категории смогут получить только те люди, которые живут в местах, страдающих в последние годы от нехватки питьевой воды. В приоритете будут и те населенные пункты, где действует запрет на слив и набор бассейнов.

К двум другим категориям дотаций получат доступ люди из остальных областей, которые будут проводить строительное вмешательство в доме для того, чтобы использовать дождевую или очищенную сточную воду из ванн и умывальников для смыва. В этих случаях желающие смогут получить до 60 тысяч крон от государства.

Министр Брабец назвал использование питьевой воды для смыва «варварством». По его оценкам, один дом с участком может сэкономить до 10 тысяч литров питьевой воды в год.

Источник: idnes.cz

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Темы
вода экология Чехия дотации
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