Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n -11 °C
Виртуальная реальность пришла в сферу недвижимости в Чехии

Виртуальная реальность пришла в сферу недвижимости в Чехии

artyommm 331 0
Потенциальные покупатели или арендаторы недвижимости в Чехии смогут не ходить на реальный показ, а просмотреть квартиру или дом в виртуальной реальности.
Фото: www.shutterstock.com
Виртуальная реальность пришла в сферу недвижимости в Чехии

Виртуальная реальность начинает проникать в сферу недвижимости. Некоторые зарубежные риелторы предлагают клиентам 3D-очки и просмотр квартиры в виртуальном виде. Первым в Чехии эту идею взял на вооружение стартап Flatio, специализирующийся исключительно на аренде квартир сроком от месяца до полугода.

Эксперты уверены, что виртуальные технологии не заменят традиционный просмотр недвижимости. Тем не менее, специалисты считают, что виртуальная реальность станет хорошим помощником для девелоперов: потенциальные покупатели смогут побывать в квартирах еще до того, как их начнут строить.

Виртуальная реальность, в которую будущих покупателей недвижимости или арендаторов погружают с помощью 3D-очков, позволяет ощутить реальные размеры помещений. Основатель стартапа Flatio Радим Резек утверждает, что клиентам не понадобится дорогое оборудование, чтобы увидеть объект в виртуальном измерении. Достаточно будет смартфона и картонных очков, в которые его можно будет установить. Их Flatio и собирается предоставлять своим клиентам.
 

Если вы хотите выгодно и надежно сдать квартиру, обращайтесь по телефону +420 774 280 420. Владельцы недвижимости не платят провизию! Подробнее на realty.420on.cz/rent

На правах рекламы

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
недвижимость технологии
Читайте
по теме 
Фираз Муинов о Lekvi Group: «Мы прилагаем максимальные усилия для создания комфортных условий работы»
14.02.2017 12:38 Интервью
Фираз Муинов о Lekvi Group: «Мы прилагаем максимальные усилия для создания комфортных условий работы»
492 0
Чешские онлайн-карты объединили с информацией из Кадастра недвижимости
08.02.2017 09:12 Общество
Чешские онлайн-карты объединили с информацией из Кадастра недвижимости
866 0
В Чехии истекает срок подачи деклараций для покупателей недвижимости
31.01.2017 09:34 Экономика
В Чехии истекает срок подачи деклараций для покупателей недвижимости
897 0
С нового небоскреба в Праге будут видны Крконоше и Крушные горы
23.01.2017 09:48 Общество
С нового небоскреба в Праге будут видны Крконоше и Крушные горы
1307 0
Последние новости:
15
февраля
Внимание: смартфоны в Чехии атакуют SMS-сообщениями с вирусом
15.02.2017 16:56 Общество
Внимание: смартфоны в Чехии атакуют SMS-сообщениями с вирусом
285 0
С июня в Чехии изменяются правила регистрации автомобилей
15.02.2017 14:08 Общество
С июня в Чехии изменяются правила регистрации автомобилей
479 0
Новый мобильный оператор Nordic Telecom в Чехии обещает снизить цены
15.02.2017 13:33 Экономика
Новый мобильный оператор Nordic Telecom в Чехии обещает снизить цены
602 0
Прогнозы по состоянию воздуха в Чехии не радуют
15.02.2017 10:25 Общество
Прогнозы по состоянию воздуха в Чехии не радуют
500 0
Первая гей-пара в Чехии добилась разрешения на усыновление ребенка
15.02.2017 10:19 Общество
Первая гей-пара в Чехии добилась разрешения на усыновление ребенка
574 0
Словакия вслед за Чехией сравнила продукты у себя и у западных соседей
15.02.2017 09:29 Общество
Словакия вслед за Чехией сравнила продукты у себя и у западных соседей
606 0
В Чехии открыли первую лабораторию по созданию продуктов будущего
15.02.2017 09:15 Общество
В Чехии открыли первую лабораторию по созданию продуктов будущего
235 0
14
февраля
Чешский интернет-магазин предложил первый дрон для транспортировки людей
14.02.2017 14:52 Общество
Чешский интернет-магазин предложил первый дрон для транспортировки людей
665 0
Президент Чехии подписал закон о запрете курения
14.02.2017 14:23 Общество
Президент Чехии подписал закон о запрете курения
1324 0
Фираз Муинов о Lekvi Group: «Мы прилагаем максимальные усилия для создания комфортных условий работы»
14.02.2017 12:38 Интервью
Фираз Муинов о Lekvi Group: «Мы прилагаем максимальные усилия для создания комфортных условий работы»
492 0



Мобильная версия