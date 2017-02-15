Виртуальная реальность пришла в сферу недвижимости в Чехии

Потенциальные покупатели или арендаторы недвижимости в Чехии смогут не ходить на реальный показ, а просмотреть квартиру или дом в виртуальной реальности.

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Виртуальная реальность начинает проникать в сферу недвижимости. Некоторые зарубежные риелторы предлагают клиентам 3D-очки и просмотр квартиры в виртуальном виде. Первым в Чехии эту идею взял на вооружение стартап Flatio, специализирующийся исключительно на аренде квартир сроком от месяца до полугода.

Эксперты уверены, что виртуальные технологии не заменят традиционный просмотр недвижимости. Тем не менее, специалисты считают, что виртуальная реальность станет хорошим помощником для девелоперов: потенциальные покупатели смогут побывать в квартирах еще до того, как их начнут строить.

Виртуальная реальность, в которую будущих покупателей недвижимости или арендаторов погружают с помощью 3D-очков, позволяет ощутить реальные размеры помещений. Основатель стартапа Flatio Радим Резек утверждает, что клиентам не понадобится дорогое оборудование, чтобы увидеть объект в виртуальном измерении. Достаточно будет смартфона и картонных очков, в которые его можно будет установить. Их Flatio и собирается предоставлять своим клиентам.



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Источник: ihned.cz