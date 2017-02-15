Новый мобильный оператор Nordic Telecom в Чехии обещает снизить цены

В Чехии появился четвертый оператор Nordic Telecom, который предлагает безлимитный мобильный интернет за 298 крон в год.

В Чехии появился четвертый мобильный оператор Nordic Telecom. По информации компании, название символизирует ее северную надежность. Nordic Telecom хочет снизить высокие цены на мобильные услуги в Чехии и вызвать на дуэль лидеров местного рынка T-Mobile, O2 a Vodafon.

В прошлом компания называлась Air Telecom. Ее переименовали в Nordic Telecom, чтобы избавиться от ассоциаций с предыдущими владельцами, которые привели фирму к долгам. Новые владельцы приобрели компанию в июне 2015 года уже без долгов и теперь готовы привлекать клиентов.

«В этом году мы запустим собственную сеть LTE и предложим клиентам новые продукты. Уже сейчас мы предлагаем неограниченный мобильный интернет по цене меньше 300 крон в месяц, чего не делает никто на рынке», – говорит руководитель компании Nordic Telecom Либор Дочкалек.

В течение года оператор собирается запустить собственную скоростную сеть LTE, но на обычных мобильных телефонах она пока не будет работать. Для того чтобы клиенты могли использовать неограниченные мобильные данные за 298 крон в месяц, с оператором нужно заключить договор на 2 года. Кроме того, с собой нужно будет носить специальный переносной WiFi-роутер для подключения к интернету.

Запуск собственной LTE-сети не означает, что компания сама будет предлагать интернет и звонки на обычных мобильных телефонах. Для этого ей нужно будет арендовать мобильные услуги от оператора T-Mobile, сеть которого она сейчас использует.

Nordic Telecom собирается поучаствовать в мартовском мобильном аукционе, на котором можно будет получить выделенную частоту на самой современной сети 5G.Но в первые годы к мобильному интернету 5G можно будет подключиться только из дома.

Через несколько лет оператор рассматривает возможность получить новый тип частоты, на которой можно будет предоставлять LTE и 5G на обычных мобильных телефонах. Тогда компания станет полноценным четвертым оператором с республиканским покрытием.

Источник: aktualne.cz