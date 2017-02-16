В Чехии напомнили о последствиях ошибок в налоговых декларациях

В Чехии все чаще путают поле деятельности налоговых консультантов и бухгалтеров, доверяя вторым заполнение налоговых деклараций. В случае ошибки штраф придется погашать из собственного кармана.

В Чехии все чаще путают обязанности бухгалтеров и налоговых консультантов, при этом отличия в их работе существенные. Так, например, бухгалтер не должен заполнять налоговую декларацию за клиента, потому что это не предусмотрено его лицензией на предпринимательскую деятельность.

В настоящее время в Чехии работает 4 658 налоговых консультантов и 941 компания, занимающаяся налогами. В Палате сертифицированных бухгалтеров насчитывается 1 138 членов.

Большинство людей обычно не видит границы, где заканчивается деятельность налогового консультанта и начинаются обязанности бухгалтера и наоборот. Последствия могут быть неприятные – как для клиента, так и для бухгалтера или налогового консультанта. Бухгалтеры, работающие как индивидуальные предприниматели, могут оказывать услуги по консультированию в области бухгалтерии и ведению бухучета, в случае необходимости – и по налоговому учету в рамках правовых норм.

Бухгалтер не должен заполнять налоговую декларацию за клиента. При этом налоговый консультант может вести бухучет. По закону, его лицензия не предусматривает оказание данной услуги, поэтому почти у каждого налогового консультанта есть дополнительное разрешение на эту деятельность.

С налоговыми обязательствами связан ряд штрафов, некоторые из которых могут достигать и миллиона. В случае ошибки в налоговой декларации штрафы могут погашаться страховкой налогового консультанта. Если декларацию составлял бухгалтер, то это будет невозможно.

Штрафы всегда адресуются предпринимателю. Он может требовать их погашения от своих консультантов. Если произойдет ошибка, консультант будет должен исправить ее. Если окажется, что она была допущена по его вине, то обязанность по погашению штрафа возлагается на него. Именно поэтому обращаться к бухгалтеру за заполнением налоговой декларации – риск, так как в случае ошибки никто не возместит вам убытки из-за штрафа.

Источник: novinky.cz