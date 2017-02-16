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В Чехии подорожали овощи: огурцы – вдвое

В Чехии подорожали овощи: огурцы – вдвое

Vladislava M 323 0
За год в Чехии выросли цены на овощи: больше всего подорожали огурцы, перцы, брокколи и цветная капуста.
Фото: pixabay.com
В Чехии подорожали овощи: огурцы – вдвое

Овощи в чешских магазинах стали намного дороже, чем год назад. Согласно анализу портала Kupi.cz, больше всего цены выросли на перцы, цветную капусту и чеснок. Заметно подорожали огурцы и брокколи. Овощной кризис, который затронул страны Западной Европы, в Чехии пока не настал: по крайней мере, по данным за январь.

По данным Чешского статистического управления, килограмм огурцов в январе 2016 года стоил в Чехии около 37 крон. В январе 2017 года огурцы подорожали до 57 крон за килограмм.

Стоимость чеснока в Чехии год назад составляла около 110 крон, в январе 2017 года цена превысила 135 крон.

Статистическое управление отметило и подорожание брокколи. Если в январе прошлого года один кочан стоил около 22 крон, то в том же месяце 2017 года за него придется заплатить больше 35 крон. Кочан цветной капусты за год подорожал с 34 до 43,5 крон.

Морковь, по данным Чешского статистического управления, напротив, подешевела с 20,3 до 14,49 кроны за килограмм. Помидоры немного подорожали (с 50,3 до 55,23 кроны за кг).

Данные о ценах на перец в исследованиях расходятся. Так, согласно Чешскому статистическому управлению, сладкий перец в Чехии подешевел за год почти на крону. По данным Kupi.cz, перец подорожал в среднем на 20 крон за килограмм.

Чтобы решить проблему с засухой и изменяющимся климатом, в Чехии открыли специальную лабораторию по выведению сортов ГМО.

Источник: Novinky.cz

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Фрукты и овощи цены продукты Чехия
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