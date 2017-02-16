Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 2 °C
В Чехии начнется серийный выпуск электромобилей

В Чехии начнется серийный выпуск электромобилей

Vladislava M 258 0
Две крупнейшие чешские компании – Škoda Auto и ČEZ – будут сотрудничать в области производства электромобилей и строительства зарядных станций.
Фото: pixabay.com
В Чехии начнется серийный выпуск электромобилей

Две крупнейшие чешские компании почувствовали, что будущее автомобильной промышленности – за электрическими двигателями. Автопроизводитель Škoda Auto и энергетическая компания ČEZ решили объединить свои силы и инвестировать деньги в развитие электромобилей в Чехии. Эту информацию подтвердил руководитель ČEZ Даниэль Бенеш.

Škoda Auto будет производить электромобили, а ČEZ займется строительством станций подзарядки и поставкой на них электричества. Поэтому так важно, что фирмы разрабатывают общий план. С ростом количества выпускаемых электромобилей будет повышаться и число зарядных станций.

Хотя Škoda Auto до сих пор не наладила серийный выпуск электромобилей, ČEZ строит электрические зарядные станции в Чехии уже несколько лет. На данный момент их насчитывается почти 70. Это крупнейший проект своего рода в Центральной и Восточной Европе. На строительство еще 40 станций вдоль главных дорог компания уже получила дотации от Евросоюза, для которого экологический транспорт является одним из приоритетов.

На сегодняшний день по Чехии ездит лишь несколько сотен электромобилей. Но Бенеш утверждает, что ситуация быстро изменится, и концерн ČEZ планирует на этом заработать.

«Согласно некоторым исследованиям, в 2030 году потребление электричества электромобилями поднимется до уровня производства большого ядерного блока. Для нас это будет важным сегментом», – объясняет Бенеш.

Для Škoda Auto производство электромобилей в будущем также станет одним из новых источников дохода. Об этом в недавнем интервью для издания HN рассказал представитель компании Богдан Войнар. По его словам, к 2025 году электромобили могут составить 20-25% продаж Škoda Auto. Это значит, что в течение 10 лет компания собирается продавать до 20 тысяч электромобилей в год.

На данный момент более быстрому развитию производства электромобилей в Чехии мешает их высокая стоимость, ограниченная емкость батареи и нехватка зарядных станций. Запланированное сотрудничество между Škoda Auto и ČEZ должно постепенно решить эти проблемы.

Развитие электромобилей в Чехии требует и политической поддержки. Правительство еще в прошлом году сообщило о намерении дотировать покупку таких машин и финансировать строительство зарядных станций.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
электромобили Чехия Skoda
Читайте
по теме 
На Просек в Праге будет ездить новый электробус
16.11.2016 12:27 Общество
На Просек в Праге будет ездить новый электробус
810 0
В Чехии появятся десятки скоростных зарядных станций для электромобилей
15.11.2016 09:53 Авто
В Чехии появятся десятки скоростных зарядных станций для электромобилей
789 0
Последние новости:
16
февраля
Евросоюз ужесточит проверку документов на границах в целях борьбы с терроризмом
16.02.2017 14:11 Политика
Евросоюз ужесточит проверку документов на границах в целях борьбы с терроризмом
65 0
Насколько Чехия стала привлекательнее для гастарбайтеров
16.02.2017 11:47 Экономика
Насколько Чехия стала привлекательнее для гастарбайтеров
169 0
Полиция представила последние данные о нелегальных мигрантах в Чехии
16.02.2017 11:29 Общество
Полиция представила последние данные о нелегальных мигрантах в Чехии
173 0
В пятницу солнечную погоду в Чехии сменят дожди
16.02.2017 10:59 Общество
В пятницу солнечную погоду в Чехии сменят дожди
147 0
В Чехии подорожали овощи: огурцы – вдвое
16.02.2017 10:12 Экономика
В Чехии подорожали овощи: огурцы – вдвое
323 0
Иностранные куриные яйца в Чехии выдают за чешские
16.02.2017 10:04 Общество
Иностранные куриные яйца в Чехии выдают за чешские
309 0
В Чехии напомнили о последствиях ошибок в налоговых декларациях
16.02.2017 09:33 Экономика
В Чехии напомнили о последствиях ошибок в налоговых декларациях
388 0
15
февраля
Внимание: смартфоны в Чехии атакуют SMS-сообщениями с вирусом
15.02.2017 16:56 Общество
Внимание: смартфоны в Чехии атакуют SMS-сообщениями с вирусом
624 0
С июня в Чехии изменяются правила регистрации автомобилей
15.02.2017 14:08 Общество
С июня в Чехии изменяются правила регистрации автомобилей
815 0
Новый мобильный оператор Nordic Telecom в Чехии обещает снизить цены
15.02.2017 13:33 Экономика
Новый мобильный оператор Nordic Telecom в Чехии обещает снизить цены
1093 0



Мобильная версия