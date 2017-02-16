В Чехии начнется серийный выпуск электромобилей

Две крупнейшие чешские компании – Škoda Auto и ČEZ – будут сотрудничать в области производства электромобилей и строительства зарядных станций.

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Две крупнейшие чешские компании почувствовали, что будущее автомобильной промышленности – за электрическими двигателями. Автопроизводитель Škoda Auto и энергетическая компания ČEZ решили объединить свои силы и инвестировать деньги в развитие электромобилей в Чехии. Эту информацию подтвердил руководитель ČEZ Даниэль Бенеш.

Škoda Auto будет производить электромобили, а ČEZ займется строительством станций подзарядки и поставкой на них электричества. Поэтому так важно, что фирмы разрабатывают общий план. С ростом количества выпускаемых электромобилей будет повышаться и число зарядных станций.

Хотя Škoda Auto до сих пор не наладила серийный выпуск электромобилей, ČEZ строит электрические зарядные станции в Чехии уже несколько лет. На данный момент их насчитывается почти 70. Это крупнейший проект своего рода в Центральной и Восточной Европе. На строительство еще 40 станций вдоль главных дорог компания уже получила дотации от Евросоюза, для которого экологический транспорт является одним из приоритетов.

На сегодняшний день по Чехии ездит лишь несколько сотен электромобилей. Но Бенеш утверждает, что ситуация быстро изменится, и концерн ČEZ планирует на этом заработать.

«Согласно некоторым исследованиям, в 2030 году потребление электричества электромобилями поднимется до уровня производства большого ядерного блока. Для нас это будет важным сегментом», – объясняет Бенеш.

Для Škoda Auto производство электромобилей в будущем также станет одним из новых источников дохода. Об этом в недавнем интервью для издания HN рассказал представитель компании Богдан Войнар. По его словам, к 2025 году электромобили могут составить 20-25% продаж Škoda Auto. Это значит, что в течение 10 лет компания собирается продавать до 20 тысяч электромобилей в год.

На данный момент более быстрому развитию производства электромобилей в Чехии мешает их высокая стоимость, ограниченная емкость батареи и нехватка зарядных станций. Запланированное сотрудничество между Škoda Auto и ČEZ должно постепенно решить эти проблемы.

Развитие электромобилей в Чехии требует и политической поддержки. Правительство еще в прошлом году сообщило о намерении дотировать покупку таких машин и финансировать строительство зарядных станций.

Источник: ihned.cz