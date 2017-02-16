Насколько Чехия стала привлекательнее для гастарбайтеров

В Чехии посчитали, на сколько увеличился поток трудовых мигрантов из других стран.

С каждым годом чешским компаниям требуется все больше и больше иностранных работников. В прошлом году в фирмах Чехии работало более 382 тысяч иностранцев, что на 60 тысяч больше, чем в 2015 году. За последние два года количество работающих в республике иностранцев выросло почти на 123 тысячи. Быстрее всего растет количество иностранных работников из Венгрии, Румынии, Украины и Болгарии.

По информации Министерства труда и соцзащиты, в 2014 году в Чехии работала 261 тысяча иностранцев, в прошлом году их было уже 383 тысячи человек. Эти сведения основаны на данных учета Биржи труда ЧР.

Больше всего в Чехии среди иностранцев работает словаков. В прошлом году их насчитывалась 161 тысяча. Исторически так сложилось, что словаков в Чехии не воспринимают как иностранцев в полном смысле этого слова.

За словаками по численности следуют украинцы, которых за последний год стало больше на 13 тысяч. Чаще всего они устраиваются рабочими на заводы или стройки, а также находят работу в области здравоохранения.

Быстрее всего увеличивается количество иностранцев, которые приезжают на работу в Чехию из Венгрии. В прошлом году их прибыло на 3/4 больше, чем в 2015 году (прирост с 6 до 11 тысяч человек). По мнению директора консалтинговой компании McRoy Czech Томаша Сурки, количество венгров в Чехии растет и благодаря украинцам, которые получают венгерские паспорта.

Румыны менее охотно едут на работу в Чехию. Кроме зарплаты, они обращают внимание на обеспечение жильем и транспортом. За год их количество в республике выросло на 9 тысяч до 31 522 человек. Болгар стало больше на 6 тысяч – всего 26 тысяч человек.

Среди регионов по количеству иностранных работников лидирует Прага и Среднечешский Край. В прошлом году в столице нашли работу 112 тысяч иностранцев. Меньше всего иностранцев работает в Карловарском и Оломоуцком краях, а также на Высочине.

Информация о количестве иностранных сотрудников в Чехии от Минтруда и Биржи труда

Страна 2015 2016

Словакия 150 317 161 559

Украина 41 847 54 571

Польша 24 982 31 355

Румыния 22 861 31 522

Болгария 19 782 25 784

Россия 6 703 8 290

Венгрия 6 145 10 766

Вьетнам 5 098 6 565

Германия 3 742 3 983

Молдавия 2 501 3 015

Монголия 2 482 3 178

Китай 1 914 2 166

Беларусь 1 599 1 934

Всего 323 244 382 889



Источник: idnes.cz