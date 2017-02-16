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Насколько Чехия стала привлекательнее для гастарбайтеров

Насколько Чехия стала привлекательнее для гастарбайтеров

artyommm 169 0
В Чехии посчитали, на сколько увеличился поток трудовых мигрантов из других стран.
Насколько Чехия стала привлекательнее для гастарбайтеров

С каждым годом чешским компаниям требуется все больше и больше иностранных работников. В прошлом году в фирмах Чехии работало более 382 тысяч иностранцев, что на 60 тысяч больше, чем в 2015 году. За последние два года количество работающих в республике иностранцев выросло почти на 123 тысячи. Быстрее всего растет количество иностранных работников из Венгрии, Румынии, Украины и Болгарии.

По информации Министерства труда и соцзащиты, в 2014 году в Чехии работала 261 тысяча иностранцев, в прошлом году их было уже 383 тысячи человек. Эти сведения основаны на данных учета Биржи труда ЧР. 

Больше всего в Чехии среди иностранцев работает словаков. В прошлом году их насчитывалась 161 тысяча. Исторически так сложилось, что словаков в Чехии не воспринимают как иностранцев в полном смысле этого слова. 

За словаками по численности следуют украинцы, которых за последний год стало больше на 13 тысяч. Чаще всего они устраиваются рабочими на заводы или стройки, а также находят работу в области здравоохранения. 

Быстрее всего увеличивается количество иностранцев, которые приезжают на работу в Чехию из Венгрии. В прошлом году их прибыло на 3/4 больше, чем в 2015 году (прирост с 6 до 11 тысяч человек). По мнению директора консалтинговой компании McRoy Czech Томаша Сурки, количество венгров в Чехии растет и благодаря украинцам, которые получают венгерские паспорта.

Румыны менее охотно едут на работу в Чехию. Кроме зарплаты, они обращают внимание на обеспечение жильем и транспортом. За год их количество в республике выросло на 9 тысяч до 31 522 человек. Болгар стало больше на 6 тысяч – всего 26 тысяч человек.

Среди регионов по количеству иностранных работников лидирует Прага и Среднечешский Край. В прошлом году в столице нашли работу 112 тысяч иностранцев. Меньше всего иностранцев работает в Карловарском и Оломоуцком краях, а также на Высочине.

Информация о количестве иностранных сотрудников в Чехии от Минтруда и Биржи труда

Страна           2015              2016  

Словакия     150 317         161 559        

Украина        41 847           54 571          

Польша         24 982           31 355          

Румыния       22 861           31 522          

Болгария      19 782            25 784          

Россия          6 703             8 290         

Венгрия        6 145             10 766           

Вьетнам       5 098              6 565  

Германия      3 742             3 983  

Молдавия     2 501             3 015  

Монголия      2 482             3 178  

Китай           1 914              2 166  

Беларусь     1 599              1 934  

Всего           323 244           382 889         


Источник: idnes.cz 

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