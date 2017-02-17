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Исследование: в какую сумму обходится курение в Чехии

Исследование: в какую сумму обходится курение в Чехии

Vladislava M 193 0
Агентство Ipsos подсчитало, сколько денег на сигареты тратит среднестатистический чешский курильщик и сравнило эти данные с соседними странами.
Исследование: в какую сумму обходится курение в Чехии

Курение в Чехии становится все более дорогой вредной привычкой. Чешские курильщики тратят на сигареты каждый год десятки тысяч крон. В среднем за свое «хобби» они отдают 1300 крон в месяц: вдвое больше, чем за алкоголь.

Для курящих людей в Чехии наступают не самые лучшие времена. С конца мая курение полностью запретят в ресторанах. Кроме того, сигареты подорожают. В прошлом году сигареты в Чехии стали дороже на 5 крон, в этом году их стоимость вырастет еще на 2 кроны.

Несмотря на все это, многие люди в Чехии не собираются бросать курить. Некоторые из них не готовы отказаться от своей привычки даже при том, что им не хватает денег на основные потребности. Компании, выдающие небанковские кредиты, говорят о росте обращений от людей, которым не хватает денег именно из-за вредных привычек (алкоголь и сигареты среди них лидируют).

По данным исследования агентства Ipsos для компании Profi Credit, среднестатистический курильщик в Чехии выкуривает 12 сигарет в день, или одну пачку за 2 дня. В месяц он тратит на сигареты почти 1300 крон. На алкоголь курильщики в среднем тратят около 600 крон в месяц.

«Трата денег на сигареты и алкоголь становится дырой в бюджете многих чешских семей. Среднестатистический курильщик отдает за свою привычку больше 15 тысяч крон в год», – рассказала Дана Гакавцова из компании Profi Credit.

Исследование проходило и в других странах Евросоюза. Оказалось, что больше чехов на сигареты тратят только болгары, которые выкуривают и больше сигарет в день.

Страна

Сигарет в день

 Средний расход  на алкоголь в  месяц

 Средний расход  на сигареты в  месяц

Чехия

12

590 Kč (22 евро)

1274 Kč (47 евро)

Словакия

11

19 евро

46 евро

Польша

12

100 PLN (23 евро)

175 PLN (41 евро)

Болгария

14

50 BGN (26 евро)

96 BGN (49 евро)

Источник: Исследование Ipsos, Novinky.cz

 

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Темы
Чехия сигареты курение цены
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