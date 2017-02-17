Исследование: в какую сумму обходится курение в Чехии

Агентство Ipsos подсчитало, сколько денег на сигареты тратит среднестатистический чешский курильщик и сравнило эти данные с соседними странами.

Курение в Чехии становится все более дорогой вредной привычкой. Чешские курильщики тратят на сигареты каждый год десятки тысяч крон. В среднем за свое «хобби» они отдают 1300 крон в месяц: вдвое больше, чем за алкоголь.

Для курящих людей в Чехии наступают не самые лучшие времена. С конца мая курение полностью запретят в ресторанах. Кроме того, сигареты подорожают. В прошлом году сигареты в Чехии стали дороже на 5 крон, в этом году их стоимость вырастет еще на 2 кроны.

Несмотря на все это, многие люди в Чехии не собираются бросать курить. Некоторые из них не готовы отказаться от своей привычки даже при том, что им не хватает денег на основные потребности. Компании, выдающие небанковские кредиты, говорят о росте обращений от людей, которым не хватает денег именно из-за вредных привычек (алкоголь и сигареты среди них лидируют).

По данным исследования агентства Ipsos для компании Profi Credit, среднестатистический курильщик в Чехии выкуривает 12 сигарет в день, или одну пачку за 2 дня. В месяц он тратит на сигареты почти 1300 крон. На алкоголь курильщики в среднем тратят около 600 крон в месяц.

«Трата денег на сигареты и алкоголь становится дырой в бюджете многих чешских семей. Среднестатистический курильщик отдает за свою привычку больше 15 тысяч крон в год», – рассказала Дана Гакавцова из компании Profi Credit.

Исследование проходило и в других странах Евросоюза. Оказалось, что больше чехов на сигареты тратят только болгары, которые выкуривают и больше сигарет в день.