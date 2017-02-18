В Чехии падает качество продуктов питания – из-за скидок

Магазины давят на производителей, чтобы те снижали себестоимость продуктов. В результате экономить приходится на сырье и составе.

Чешский рынок продуктов заполонили скидки. Магазины привлекают покупателей, снижая цены на молоко на 30%, на йогурты – на 50% и т.д. По результатам Retail Summit, Чехия замкнулась на так называемой скидочной спирали, которая уничтожает местный рынок. Из-за постоянного давления магазинов по уменьшению себестоимости товаров поставщики вынуждены снижать качество продуктов, – предупреждают в Продовольственной палате.

Там говорят, что потребители за свои деньги получают все ниже и ниже качество продуктов. Производитель вынужден экономить на сырье, использовать заменители и уменьшать содержание качественных ингредиентов. В результате на полки магазинов попадают некачественные товары.

Эксперты утверждают, что это не значит, что все продукты в Чехии могут стать некачественными. Многие супермаркеты продают товары собственного производства, и они, наоборот, заботятся о качестве и хорошем составе. Кроме того, чехи все чаще в последнее время покупают продукты в специализированных торговых лавках, например, мясо – непосредственно у мясников. Разумеется, за гарантию того, что в мясе не будет воды, приходится доплачивать. Подобная тенденция наблюдается и в сфере интернет-торговли: клиенты выбирают более качественные и премиальные товары, хотя те и стоят дороже.

Специалист по поведению покупателей из Высшей школы экономики Милан Постлер считает, что постоянные скидки могут привести к тому, что мышление потребителей изменится. С другой стороны, нельзя отрицать денежную сторону вопроса: сколько людей купит, например, свиные консервы за 50 крон и сколько – за 60 крон?

Источник: rozhlas.cz