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В Чехии будут выпускать мотоциклы с самым большим двигателем в мире

В Чехии будут выпускать мотоциклы с самым большим двигателем в мире

artyommm 29 0
Производитель принимает заявки. Покупатели должны лично приехать на завод и оставить предоплату – 50% от суммы 3,24 млн крон.
Фото: https://www.facebook.com/FGR-Factory-192626180782615/
В Чехии будут выпускать мотоциклы с самым большим двигателем в мире

На карте чешской промышленности появился новый производитель мотоциклов – компания FPOS, которая базируется в городе Усти-над-Орлице. Ее модель FGR Midalu является уникальной, так как она оснащена 6-цилиндровым двигателем объемом 2,5 л собственного производства. Ни один производитель в мире не предлагает мотоцикл с большим объемом цилиндров.

Продавать мощный мотоцикл собираются в основном за границу, но только в страны Евросоюза. Тем, кто желает стать обладателем FGR Midalu V6 придется выложить 3,24 млн крон за этого «железного коня». Компания уже принимает заявки от покупателей, но выдвигает условие: клиент должен лично приехать на завод, узнать все подробности и заплатить 50% залог. Забрать мотоцикл можно будет приблизительно через 12 месяцев.

Источник: ihned.cz

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