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Ослабленная чешская валюта: евро за 25 крон не будет

Ослабленная чешская валюта: евро за 25 крон не будет

artyommm 39 0
Эксперты начали говорить о том, что долгожданное завершение интервенций Чешского Нацбанка может обернуться для чешской кроны не долгожданным укреплением, а наоборот – спадом.
Ослабленная чешская валюта: евро за 25 крон не будет

Через три года евро в Чехии можно будет купить не меньше, чем за 27 крон. Чешский национальный банк настаивает на продолжении курса по ослаблению кроны. Эксперты считают, что интервенции Нацбанка могут потом обернуться другой стороной, и чешская национальная валюта вообще не сможет укрепиться.

Жители Чехии ждут летних отпусков. Уже долгое время они не знают, что произойдет с кроной, после того как Центральный банк перестанет искусственно сдерживать ее курс. При этом завершение интервенций не обязательно должно принести укрепление кроны, а значит, более дешевые поездки и шопинг за границей. Что именно будет происходить с чешской валютой, пока остается загадкой.

При нормальных условиях крона должна укрепиться по отношению к евро почти на 1,50 кроны и вернуться к курсу 25,50 кроны за евро. На таком курсе смогут выиграть не только те жители Чехии, которые поедут за рубеж, но и импортеры (чего нельзя сказать тех, кто вывозит товары из республики).

При этом не исключено, что крона останется слабой или вообще пойдет вниз. На данный момент ожидания от кроны завышенные, валюта переоценена. Иностранные инвесторы держат 900-1000 млрд крон, и они готовы выпустить деньги на рынок, как только Нацбанк перестанет регулировать курс кроны к евро. Как только от крон начнут избавляться, стоимость чешской валюты пойдет вниз.

Чешские эксперты дают разные прогнозы. Кто-то из них считает, что курс будет экстремально нестабильным, будет «летать» то в одну, то в другую сторону. При этом еще год назад большинство специалистов утверждало, что крона, безусловно, начнет укрепляться. С тех пор ситуация изменилась на 180 градусов. 

С ноября прошлого года инфляция начала возвращаться к своей цели, что подтверждено данными за декабрь прошлого и январь текущего года. С тех пор иностранные спекулянты берут крону штурмом, и только за период с начала 2017 года они накупили ее за 500 млрд. При этом Чешский национальный банк ведет себя совсем иначе.

Автор: Петр Мусил, источник: tyden.cz

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курсы валют Чешская крона банки
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