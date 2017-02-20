Новый тренд в Чехии: теперь мужчины получают алименты от женщин

Все больше чешских мужчин воспитывают детей после развода и получают от бывших жен алименты.

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В Чехии становится все больше мужчин, которые получают от своих бывших жен деньги на содержание ребенка. В прошлом году таких отцов насчитывалось почти 7000 – больше всего за последних 5 лет. Только в прошлом году суд обязал 2,5 тысячи матерей платить алименты своим бывшим мужьям, с которыми после развода остались дети.

«Мы считаем это позитивной тенденцией, при которой постепенно уравниваются роли отца и матери как в воспитании, так и в области финансового обеспечения семьи», – прокомментировал Йозеф Петр из Лиги открытых мужчин. По его мнению, рост числа женщин, выплачивающих алименты, связан с тем, что суды чаще принимают решение после развода оставить ребенка с отцом.

Среди женщин также встречаются неплательщицы алиментов. По словам пресс-секретаря областного суда Пльзень-юг Петры Сохурковой, на 10 не выплачивающих алименты мужчин приходится одна женщина. Это намного реже, но нужно учесть, что общее количество мужчин, выплачивающих алименты, гораздо больше. В прошлом году их было 33 000.

По словам председателя Союза отцов Валентина Папазиана, статистика показывает дискриминацию мужчин по размерам алиментов. Так, для мужчин размер выплат высчитывают из средней суммы 32 тысячи крон, а у женщин – только 13 тысяч крон. Получается, что в среднем женщины платят на содержание ребенка 1000 крон в месяц, а мужчины почти 2400 крон.

Источник: Ceskatelevize.cz