Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
Новый тренд в Чехии: теперь мужчины получают алименты от женщин

Новый тренд в Чехии: теперь мужчины получают алименты от женщин

Vladislava M 407 0
Все больше чешских мужчин воспитывают детей после развода и получают от бывших жен алименты.
Фото: pixabay.com
Новый тренд в Чехии: теперь мужчины получают алименты от женщин

В Чехии становится все больше мужчин, которые получают от своих бывших жен деньги на содержание ребенка. В прошлом году таких отцов насчитывалось почти 7000 – больше всего за последних 5 лет. Только в прошлом году суд обязал 2,5 тысячи матерей платить алименты своим бывшим мужьям, с которыми после развода остались дети.

«Мы считаем это позитивной тенденцией, при которой постепенно уравниваются роли отца и матери как в воспитании, так и в области финансового обеспечения семьи», – прокомментировал Йозеф Петр из Лиги открытых мужчин. По его мнению, рост числа женщин, выплачивающих алименты, связан с тем, что суды чаще принимают решение после развода оставить ребенка с отцом.

Среди женщин также встречаются неплательщицы алиментов. По словам пресс-секретаря областного суда Пльзень-юг Петры Сохурковой, на 10 не выплачивающих алименты мужчин приходится одна женщина. Это намного реже, но нужно учесть, что общее количество мужчин, выплачивающих алименты, гораздо больше. В прошлом году их было 33 000.

По словам председателя Союза отцов Валентина Папазиана, статистика показывает дискриминацию мужчин по размерам алиментов. Так, для мужчин размер выплат высчитывают из средней суммы 32 тысячи крон, а у женщин – только 13 тысяч крон. Получается, что в среднем женщины платят на содержание ребенка 1000 крон в месяц, а мужчины почти 2400 крон.

Источник: Ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия алименты дети
Читайте
по теме 
Чешские солдаты НАТО оказались в центре скандала в Литве
20.02.2017 14:14 Политика
Чешские солдаты НАТО оказались в центре скандала в Литве
133 0
Каково это – жить в Чехии: жители республики рассказали о своих ощущениях
20.02.2017 12:26 Общество
Каково это – жить в Чехии: жители республики рассказали о своих ощущениях
250 0
Amazon в Чехии пригласит 3000 новых сотрудников
20.02.2017 12:18 Экономика
Amazon в Чехии пригласит 3000 новых сотрудников
281 0
Тысячи человек в Чехии лишились социальных пособий
20.02.2017 11:15 Экономика
Тысячи человек в Чехии лишились социальных пособий
415 0
Последние новости:
20
февраля
Чешские солдаты НАТО оказались в центре скандала в Литве
20.02.2017 14:14 Политика
Чешские солдаты НАТО оказались в центре скандала в Литве
133 0
Пражскому зоопарку удалось добиться размножения редкого вида животных
20.02.2017 13:49 Общество
Пражскому зоопарку удалось добиться размножения редкого вида животных
75 0
Каково это – жить в Чехии: жители республики рассказали о своих ощущениях
20.02.2017 12:26 Общество
Каково это – жить в Чехии: жители республики рассказали о своих ощущениях
250 0
Amazon в Чехии пригласит 3000 новых сотрудников
20.02.2017 12:18 Экономика
Amazon в Чехии пригласит 3000 новых сотрудников
281 0
Почему рестораны в Чехии не хотят принимать «стравенки»?
20.02.2017 11:29 Экономика
Почему рестораны в Чехии не хотят принимать «стравенки»?
412 0
Тысячи человек в Чехии лишились социальных пособий
20.02.2017 11:15 Экономика
Тысячи человек в Чехии лишились социальных пособий
415 0
30 претендентов на одну квартиру: в Чехии сдают жилье по конкурсу
20.02.2017 10:32 Экономика
30 претендентов на одну квартиру: в Чехии сдают жилье по конкурсу
767 0
Ослабленная чешская валюта: евро за 25 крон не будет
20.02.2017 08:52 Экономика
Ослабленная чешская валюта: евро за 25 крон не будет
970 0
Чехии грозят наводнения из-за резкого потепления
20.02.2017 08:44 Общество
Чехии грозят наводнения из-за резкого потепления
651 0
19
февраля
В Чехии будут выпускать мотоциклы с самым большим двигателем в мире
19.02.2017 17:46 Экономика
В Чехии будут выпускать мотоциклы с самым большим двигателем в мире
574 0



Мобильная версия