30 претендентов на одну квартиру: в Чехии сдают жилье по конкурсу

Высокий спрос на качественную недвижимость в хороших районах привел к тому, что на одну квартиру может претендовать сразу несколько десятков арендаторов. Цены растут как на аренду, так и на покупку.

Людям, которые планируют купить квартиру в Чехии, придется заплатить больше, чем раньше. Растут цены и на аренду квартиры или дома. В некоторых регионах арендное жилье подорожало почти в два раза. Высокий спрос на хорошие предложения в привлекательных районах привел к тому, что владельцы начинают устраивать конкурс между арендаторами. Случается и такое, что на одну квартиру претендуют 30 человек.

Арендодатели жилой недвижимости отдают предпочтение кандидатам со стабильной работой, намерением снимать квартиру длительное время и с другими преимуществами. Выбор окончательного арендатора зависит не только от суммы, которую тот готов заплатить за проживание, но и от того, смогут ли стороны договориться.

Быстрее всего растут цены на аренду малометражных квартир. Например, стоимость аренды однокомнатной квартиры без отдельной кухни выросла на 7% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, произошло это не везде: в каждом регионе складывается своя собственная ситуация. Например, в Оломоуцком и Злинском крае аренда, наоборот, стала более доступной.

Больше всего росли цены на аренду жилья в Пардубицком крае, где аренда подорожала на 50%. Причиной этого стало развитие автозавода в Квасинах, куда поехали работать тысячи новых рабочих. Всем им понадобилось съемное жилье.

Цены растут и на продажу недвижимости

Квартиры в Чехии стали выставлять на продажу тоже по более высоким ценам. По статистике цен на недвижимость в ЧР от приложения CeMap, за последний год средняя стоимость квартиры в стране выросла приблизительно на 200 тысяч крон, а на частные дома – на полмиллиона крон. Таким образом, в среднем квартира в Чехии сейчас стоит 2,3 млн крон, а дом – 3,9 млн крон.

Такие большие суммы можно объяснить дороговизной жилья в Праге, где недвижимость в 2016 году стала дороже на 10%. Средняя стоимость частного дома в столице сейчас превышает 10 млн крон.

Ситуация с недвижимостью в Праге напряженная: в прошлом году объемы строительства нового жилья сократились на 60%. Специалисты считают, что это приведет к тому, что люди будут уезжать из города.

Источник: echo24.cz

