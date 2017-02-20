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Тысячи человек в Чехии лишились социальных пособий

Тысячи человек в Чехии лишились социальных пособий

Vladislava M 415 0
В Чехии стали проводить дополнительные проверки людей, получающих пособия. В результате многие жители лишились государственной поддержки.
Тысячи человек в Чехии лишились социальных пособий

Тысячи человек в прошлом году лишились в Чехии социальных пособий. По данным Биржи труда, они получали пособия необоснованно. Также чиновники ужесточили проверки претендентов на пособия.

Чаще всего люди получали незаконные пособия на жилье и пропитание. После проведения проверки государство сэкономило почти 50 млн крон. Люди, у которых отобрали пособия, защищались тем, что не получали необходимой информации, а социальные службы с ними не контактировали.

Чтобы получить социальное пособие, жители Чехии часто фальсифицировали документы, скрывали доходы, фиктивно разделяли семьи и скрывали информацию о выходе на работу. Поэтому Биржа труда усилила проверку долговременно нетрудоустроенных людей, которые хотят вернуться на работу.

«Цель расследования – получить информацию о том, имеют ли люди право на конкретное пособие», – прокомментировала пресс-секретарь Биржи труда ЧР Катержина Беранкова.

Многие люди, которых лишили пособий, не знают, почему это произошло. Некоторые перестали получать деньги, потому что не выписались с прошлого места жительства и тем самым нарушили правила. Другие нелегально работают или вообще ни разу не ходили на Биржу труда.

Кроме того, с начала февраля в Чехии действует новый закон, согласно которому у людей, не предпринимающих попытки улучшить материальное положение, пособие на пропитание снижается до прожиточного минимума – 2200 крон.

Также в 2017 году ожидаются важные изменения в области труда и социальных выплат.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
пособия Чехия Биржа труда
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