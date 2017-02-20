Почему рестораны в Чехии не хотят принимать «стравенки»?

1,3 млн жителей Чехии расплачиваются за обеды талонами на питание, которые им выдают работодатели.

«Стравенки» (чешские талоны на питание) сейчас принимают в 70% ресторанов страны. И хотя благодаря им на обеды приходит больше посетителей, владельцы заведений хотели бы, чтобы эта форма оплаты исчезла. Ресторанам кажется, что они дотируют компании по выпуску «стравенок». Комиссия за обмен талонов может быть в 7 раз выше, чем если бы клиент расплатился банковской картой. В настоящее время «стравенки» получают 1,3 млн жителей Чехии. Ежегодно они «съедают» 15 млрд крон.

Наличный расчет ресторану ничего не стоит. Если клиент решить заплатить банковской картой, то ресторану придется отдать 1% в виде комиссии. При оплате «стравенками» заведение теряет от 1 до 7% от суммы в чеке. И это не единственная причина, почему эта форма оплаты самая накладная для ресторанов.

«Мы отвозим "стравенки" в три разные компании, где их можно погасить. Если мы захотим получить деньги сразу, за это предусмотрена дополнительная комиссия», – рассказывает торговый директор Sklizeno Food Ян Лангер. Деньги за «стравенки» поступают на счет ресторанов, как правило, в течение одного месяца.

«Если мы не хотим понижать качество, а мы этого не хотим, нам приходится затрагивать цены для клиента, и он за это заплатит», – комментирует ситуацию Лангер. Каждый день его ресторан продает от 300 до 400 обедов. Каждый третий клиент расплачивается «стравенками». В итоге на комиссиях при оплате обеденных комплексов заведение теряет от 600 до 1000 крон в день.

По информации Ассоциации отелей и ресторанов ЧР, заведений, которые хотят прекратить принимать «стравенки», становится все больше. 56% выступают за полный отказ от них, и только 26% не хотят, чтобы талоны на питание исчезли.

Работодателям «стравенки» выгодны с точки зрения налогообложения. Компании, которые занимаются выпуском этих талонов, также не собираются уменьшать комиссию.

Источник: ceskatelevize.cz