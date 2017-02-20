Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
Amazon в Чехии пригласит 3000 новых сотрудников

Amazon в Чехии пригласит 3000 новых сотрудников

Vladislava M 281 0
В связи с расширением интернет-магазин Amazon наберет 3000 новых сотрудников – от неквалифицированных до высокообразованных.
Amazon в Чехии пригласит 3000 новых сотрудников

Американский интернет-магазин Amazon в Чехии собирается трудоустроить больше 3000 новых сотрудников. В Европе компания планирует создать всего 15 000 рабочих мест. Интернет-магазин планирует принимать самых разных сотрудников: от неквалифицированных кадров до людей с высшим образованием.

Пражскому распределительному центру Amazon в Добровизе в этом году потребуется 1000 новых долговременных сотрудников.

«Amazon в Чехии продолжает вкладывать деньги в новую инфраструктуру и развитие сотрудников, чтобы расти дальше и обеспечивать потребности наших клиентов», – прокомментировал исполнительный директор Amazon для континентальной Европы Стивен Харман.

Компания будет принимать и неквалифицированных рабочих, и сотрудников с высшим образованием. Все они смогут воспользоваться программой, в рамках которой Amazon выделит им на любое образование до 120 000 крон. В Европе эту возможность использовало уже более 2000 человек.

В Европе интернет-магазин открыл больше 100 корпоративных, распределительных, клиентских центров, магазинов и региональных дата-центров, а также 15 центров развития инноваций. Компания инвестирует в дистрибуцию, клиентские услуги, исследования и развитие, прогрессивную логистику и т.п.

В 2013 году начал работать центр возвращенных товаров в Добровизе у Праги. В позапрошлом году там же открылся первый распределительный центр Amazon в Чешской Республике, в котором во время предрождественского периода работало больше 2000 постоянных и около 4000 временных сотрудников.

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
Amazon работа в Праге работа Чехия
Читайте
по теме 
На складе Amazon под Прагой случился пожар
02.12.2016 07:49 Общество
На складе Amazon под Прагой случился пожар
746 0
Немецкий Amazon вводит бесплатную доставку в Чехию
08.11.2016 14:28 Общество
Немецкий Amazon вводит бесплатную доставку в Чехию
1582 0
Amazon сделает бесплатную доставку в Чехию перед Рождеством
01.11.2016 08:00 Экономика
Amazon сделает бесплатную доставку в Чехию перед Рождеством
1294 0
Журналисты сходили на чешский склад Amazon и рассказали, как там все устроено
28.08.2016 14:29 Экономика
Журналисты сходили на чешский склад Amazon и рассказали, как там все устроено
1648 0
Последние новости:
20
февраля
Чешские солдаты НАТО оказались в центре скандала в Литве
20.02.2017 14:14 Политика
Чешские солдаты НАТО оказались в центре скандала в Литве
133 0
Пражскому зоопарку удалось добиться размножения редкого вида животных
20.02.2017 13:49 Общество
Пражскому зоопарку удалось добиться размножения редкого вида животных
75 0
Каково это – жить в Чехии: жители республики рассказали о своих ощущениях
20.02.2017 12:26 Общество
Каково это – жить в Чехии: жители республики рассказали о своих ощущениях
250 0
Почему рестораны в Чехии не хотят принимать «стравенки»?
20.02.2017 11:29 Экономика
Почему рестораны в Чехии не хотят принимать «стравенки»?
412 0
Тысячи человек в Чехии лишились социальных пособий
20.02.2017 11:15 Экономика
Тысячи человек в Чехии лишились социальных пособий
415 0
30 претендентов на одну квартиру: в Чехии сдают жилье по конкурсу
20.02.2017 10:32 Экономика
30 претендентов на одну квартиру: в Чехии сдают жилье по конкурсу
767 0
Новый тренд в Чехии: теперь мужчины получают алименты от женщин
20.02.2017 10:13 Экономика
Новый тренд в Чехии: теперь мужчины получают алименты от женщин
407 0
Ослабленная чешская валюта: евро за 25 крон не будет
20.02.2017 08:52 Экономика
Ослабленная чешская валюта: евро за 25 крон не будет
970 0
Чехии грозят наводнения из-за резкого потепления
20.02.2017 08:44 Общество
Чехии грозят наводнения из-за резкого потепления
651 0
19
февраля
В Чехии будут выпускать мотоциклы с самым большим двигателем в мире
19.02.2017 17:46 Экономика
В Чехии будут выпускать мотоциклы с самым большим двигателем в мире
574 0



Мобильная версия