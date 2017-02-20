Amazon в Чехии пригласит 3000 новых сотрудников

В связи с расширением интернет-магазин Amazon наберет 3000 новых сотрудников – от неквалифицированных до высокообразованных.

Американский интернет-магазин Amazon в Чехии собирается трудоустроить больше 3000 новых сотрудников. В Европе компания планирует создать всего 15 000 рабочих мест. Интернет-магазин планирует принимать самых разных сотрудников: от неквалифицированных кадров до людей с высшим образованием.

Пражскому распределительному центру Amazon в Добровизе в этом году потребуется 1000 новых долговременных сотрудников.

«Amazon в Чехии продолжает вкладывать деньги в новую инфраструктуру и развитие сотрудников, чтобы расти дальше и обеспечивать потребности наших клиентов», – прокомментировал исполнительный директор Amazon для континентальной Европы Стивен Харман.

Компания будет принимать и неквалифицированных рабочих, и сотрудников с высшим образованием. Все они смогут воспользоваться программой, в рамках которой Amazon выделит им на любое образование до 120 000 крон. В Европе эту возможность использовало уже более 2000 человек.

В Европе интернет-магазин открыл больше 100 корпоративных, распределительных, клиентских центров, магазинов и региональных дата-центров, а также 15 центров развития инноваций. Компания инвестирует в дистрибуцию, клиентские услуги, исследования и развитие, прогрессивную логистику и т.п.

В 2013 году начал работать центр возвращенных товаров в Добровизе у Праги. В позапрошлом году там же открылся первый распределительный центр Amazon в Чешской Республике, в котором во время предрождественского периода работало больше 2000 постоянных и около 4000 временных сотрудников.

Источник: aktualne.cz