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В Чехии выстроят первую в Европе галерею мусора

В Чехии выстроят первую в Европе галерею мусора

Vladislava M 1 0
В Чехии появится первый в Европе проект подобного рода: пункт сбора мусора выстроят в виде экскурсионной галереи.
В Чехии выстроят первую в Европе галерею мусора

В течение двух лет в населенном пункте Границе (Hranice) в Моравском крае Чехии появится уникальное строение под названием «Галерея мусора». Архитекторы называют его выставочным проектом европейского формата. Главной задачей комплекса будет сбор и переработка классифицированного мусора. Кроме того, он будет служить как шоу-рум, где каждый сможет в наглядном виде познакомиться с тем, как происходит переработка мусора и что из него делают.

Посетителей ждет необычная прогулка по спиральному коридору вокруг станции приема мусора, которая будет расположена в середине, как на арене. Гости смогут унести домой предметы, созданные из переработанного мусора, и осознать, что распределять отходы для их последующей переработки действительно имеет смысл.

Сам комплекс будет выстроен с использованием таких материалов, как переработанный бетон, стекло или алюминий: т.е., из того, что люди уже однажды выбросили. Круглая форма комплекса будет символизировать цикличный круговорот переработки отходов.

Согласно плану, комплекс должна выстроить компания Chybik+Kristof Architects до 2019 года. Весной следующего года планируют собрать все разрешения. Строительство будет финансировать город и край с дотаций на сектор переработки отходов. Проект получил широкую поддержку: за него проголосовал 21 из 23 представителей.

Авторы проекта – молодые брненские архитекторы Ондржей Хибик и Михал Криштоф. Они уже привлекали к себе внимание общественности как создатели чешского павильона на выставке Expo в Милане в 2015 году.

В прошлом году Хибик и Криштоф стали победителями международного конкурса на новый офис для государственного предприятия Lesy ČR. Их проект, который должен вырасти на территории действующего комплекса предприятия в Градец-Кралове, получил символическое название «Лес в лесу». Это крупнейшее деревянное строение в Чехии, которое будет, как и комплекс в Границе, служить презентацией деятельности и жизни предприятия.

Источник: Respect.cz

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Темы
архитектура Чехия мусор
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