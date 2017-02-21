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Чехия займется разработкой автомобилей для Индии

Чехия займется разработкой автомобилей для Индии

artyommm 237 0
На Škoda Auto появятся новые рабочие места.
Чехия займется разработкой автомобилей для Индии

Автозавод Škoda Auto получил еще один крупный заказ на разработку нового автомобиля, и предприятию понадобятся дополнительные сотрудники. Завод в Чехии от концерна Volkswagen будет разрабатывать платформу A0 Entry, на которой будет создан новый автомобиль. Эксплуатироваться он будет преимущественно в Индии.

Речь идет о более дешевых версиях автомобилей концерна, благодаря которым Volkswagen и его бренды должны преуспеть на индийском рынке. Производить машины собираются в сотрудничестве с индийской компанией Tata.

Начать разработку планируется с платформы A0 Entry. Этот проект впоследствии создаст еще несколько сотен рабочих мест. Об этом на Коллоквиуме о будущем автомобильной промышленности в присутствии премьера Богуслава Соботки и других министров сообщил глава  Škoda Auto Бернард Майер.

В настоящее время разработкой автомобилей в Млада-Болеслав занимаются две тысячи человек. В будущем потребность в рабочих, которые заняты на производстве, будет сокращаться. Наиболее востребованными будут именно «мозги», которые будут работать над совершенствованием и развитием новых машин.

Окончательное решение о новом заказе по разработке автомобильной платформы пока не принято. Тем не менее, в Млада-Болеслав могли бы заняться созданием новых модулей шасси, агрегатов (включая двигатели) и кузова, например, систем безопасности. 

В Индии концерну Volkswagen пока не удается добиться высоких продаж, несмотря на давнее присутствие на рынке. Индийский рынок требует в первую очередь максимально дешевых машин, а их у Volkswagen не получается предложить. В отличие от Европы, в Индии намного ниже требования к безопасности транспортных и эмиссии выхлопных газов.

Источник: idnes.cz

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Skoda Автомобили Чехия
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