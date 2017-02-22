В Чехии стремительно дешевеют кредиты

Из-за растущей конкуренции банки в Чехии стали предлагать кредиты на потребительские нужды под более низкий процент.

В течение нескольких последних месяцев в Чехии начали существенно дешеветь потребительские кредиты. По актуальным данным Чешского Нацбанка, годовые расходы на погашение кредита в среднем опустились ниже 11%. Если оглянуться на три года назад, то кредиты на потребительские нужды стали доступнее на треть. Клиенты, которые прошли проверку временем, могут получать кредиты и под 8%.

Почему кредиты дешевеют?

Причин, почему кредиты в Чехии стали дешевле, несколько. Прежде всего, банки предчувствуют, что в этом году объемы ипотек упадут, так как правила их выдачи в текущем году должны ужесточиться. В связи с этим банки начинают конкурировать друг с другом на поле потребительских кредитов. Всего чехи на данный момент взяли в долг на потребительские нужды 185 млрд крон.

Как утверждают эксперты, несмотря на более низкие процентные ставки, банкам по-прежнему выгодно предлагать кредиты на покупки. Конкуренция вынуждает их понижать ставки. Но кредиты дешевеют не только из-за конкуренции. Положительное воздействие на отрасль оказывает благоприятная экономическая ситуация и низкий уровень безработицы. Клиенты стали платежеспособнее, а значит, риск непогашения кредита сократился.

А как в остальной Европе?

Если сравнивать с остальными европейскими странами, в Чехии по-прежнему самые дорогие кредиты на потребительские нужды (дороже кредиты только в отдельных странах Восточной Европы). Немцы, например, платят за кредиты на половину меньше, чем чехи; шведы – на 2/3 меньше. Аналитики говорят: не стоит ожидать, что в ближайшее время кредиты в Чехии станут такими же доступными, как в Германии. Но через несколько лет процентная ставка может опуститься до 8%.

Какая процентная ставка в Чехии самая низкая?

Некоторые банки в Чехии уже предлагают более низкие процентные ставки – около 6%. UniCredit собирается и вовсе понизить ее до 4%, но только для тех клиентов, которые будут брать большие суммы и обяжутся не погашать кредит досрочно.

Можно ли перейти в другой банк, если там условия выгоднее?



В Чехии раньше срока погашает кредиты все больше людей. С 2011 года начал действовать закон, который этот процесс сделал доступным и более простым. Если 5 лет назад досрочно погашали кредит только 5 клиентов из 100, то сейчас – каждый третий. Люди выплачивают кредиты как из собственных источников, так и с помощью рефинансирования: начинают пользоваться услугами банков с более выгодными условиями кредитования.

Источник: ihned.cz