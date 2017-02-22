По карте Lítačka в Праге можно получить скидки в 22 местах, включая зоопарк

Карту Lítačka можно использовать не только как проездной или библиотечный билет, но и как купон на скидку во многих заведениях Праги. Предлагаем вашему вниманию полный список.

В конце января пражская карта Lítačka заключила договор с шестью новыми партнерами по скидкам. Теперь обладатели карты могут воспользоваться скидками в 22 местах Праги. Так, Lítačka дает право на скидку на билет в музей восковых фигур Grévin, петршинскую смотровую башню и даже пражский зоопарк.

Договор между пражским зоопарком и Прагой действует с 1 февраля этого года. От стоимости обычного билета посетители, включая пенсионеров и студентов, могут получить скидку 5%. Если в зоопарк отправится целая семья, скидка может достичь несколько десятков крон.

Такую же выгоду зоопарк предоставлял (и продолжает предоставлять) обладателям городской карты Opencard, которую пражане постепенно меняют на карту Lítačka. Истекшую карту нужно сдавать.

Всего карта Lítačka, которую издают с марта прошлого года в Праге, дает право на скидки в 22 разных местах. Ведут переговоры еще с 5 субъектами. Некоторые частные и государственные организации предлагают обладателям карты скидки влоть до 50%. Это касается, например, Еврпейского музея в Праге, но такую крупную скидку можно использовать только один раз в год.

50%-ную скидку по карте предлагают и на исторические заплывы по Влтаве с компанией Pražské Benátky. Обычный билет на корабль с угощениями и входом в музей Карлова моста стоит 340 крон, с городской картой – 170 крон. Самостоятельная экскурсия по музею обойдется со скидкой в 85 крон.

Многие организации продолжают делать скидки по карте Opencard. Большинство скидкок составляет 10%.

Основное назначение карты Lítačka, как и ее предшественницы Opencard, – служить проездным билетом и пропуском в Городскую библиотеку. С января 2017 года карту можно заказать анонимно.

Где можно получить скидки по карте Lítačka Лобковиский дворец – 40% на все виды билетов;

Пражская Венеция – 50% на плавание;

Музей Карлова Моста – 50%;

Королевство железных дорог – 10%;

Староместская ратуша – 20%;

Музей восковых фигур Grévin Prague – 20%;

Пражский зоопарк – 5% на дневные билеты для взрослых, детей, студентов и пенсионеров;

Еврейский музей в Праге – 50% на вход (1 раз в год);

Музей столичного города Прага – 10%;

Тематический музей Podskalská celnice na Výtoni – 10%;

Замковый комплекс Цтенице (Ctěnice) – 10%;

Петршинская смотровая башня – 10%;

Зеркальный лабиринт на Петршине – 10%;

Пороховая башня – 10%;

Малостранская мостовая башня – 10%:

Староместская мостовая башня – 10%;

Святониколаевская городская колокольня – 10%;

Новомлинская водопроводная башня – 10%;

Дом U Zlatého prstenu – 10%;

Вилла Мюллера – 10%;

Вилла Ротмайера – 10%;

Образовательный центр Норбертов – 10%.

Источник: Lidovky.cz