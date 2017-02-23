Американский банк исключил Чехию из развитых стран

Инвестиционный банк JPMorgan Chase перевел Чехию в ряд развивающихся стран из-за недостаточного уровня доходов населения.

Фото: profitmedia.cz

Американский инвестиционный банк JPMorgan Chase исключил Чехию из группы развитых стран. Теперь он будет рассматривать чешскую экономику как развивающуюся. Причиной стал расчет, согласно которому прибыль на одного жителя Чехии уже третий год подряд не достигает границы, установленной банком для развитых стран.

Американский банк JPMorgan исключил чешские государственные облигации в кронах из своих индексов развитых рынков. С апреля их включат в число облигаций индекса развивающихся стран GBI-EM. По мнению JPMorgan и экономистов, этот шаг должен усилить спрос на чешские облигации.

Банк управляет самыми востребованными облигационными индексами развивающихся стран и индексами GBI-EM. Фонды, с которыми работает банк, располагают суммой в 207 млрд долларов.

Чешские облигации в кронах войдут в индекс GBI-EM с 28 апреля с доходностью 3,3%. Это снизит престижность облигаций Польши, Турции и ЮАР.

В дальнейшие месяцы этот шаг, по прогнозам JPMorgan, может притянуть к покупке чешских облигаций дополнительно 3-4 млрд долларов. Выход чешских облигаций из индекса развитых экономик, по информации банка, не приведет к значительному отливу денег от чешских ценных бумаг, так как их доходность в этом индексе составляла только 0,17%.

Источник: idnes.cz