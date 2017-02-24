Чешским магазинам запретят бесплатно раздавать полиэтиленовые пакеты

Запрет коснется даже магазинов одежды и обуви. Соответствующий законопроект утвердили чешские депутаты.

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Со следующего года чешские магазины больше не будут раздавать полиэтиленовые пакеты бесплатно. Сделать их платными в обязательном порядке позволит законопроект, который в заключительном чтении утвердили депутаты. Исключение составят только тонкие пакетики. Такую меру чешское правительство готово принять, чтобы удовлетворить требования Евросоюза по ограничению объема пластикового мусора. Теперь законопроект отправили в Сенат.

Изначально постановление должно было сделать платными только небольшие пакеты средней толщины, так как крепкие пакеты большинство магазинов уже не раздает бесплатно. Но парламент принял решение сделать платными абсолютно все полиэтиленовые пакеты, независимо от толщины их стенок. Это должно помешать магазинам обойти запрет.

На данный момент полиэтиленовые пакеты в торговых сетях Чехии продают минимум за 1 крону. В некоторых магазинах одежды и обуви такие пакеты продолжают раздавать бесплатно.

Законопроект не устанавливает напрямую желаемую стоимость пакетов. В нем говорится только то, что цена пакета должна как минимум покрывать расходы на его производство. Самые тонкие пакеты, которые обычно используют для сдобы, овощей или мяса, останутся бесплатными и дальше.

Ежегодно каждый житель Чехии использует около 300 полиэтиленовых пакетов. Законопроект об упаковке должен снизить это число до конца 2019 года до 90 штук, до 2025 года – до 40 штук. В связи с этим Министерство окружающей среды собирается провести просветительскую кампанию, которая должна объяснить людям смысл регулирования. Цель – научить людей брать с собой в магазин собственную сумку.

Источник: ČT24, ČTK