Первое онлайн-казино в Чехии получило лицензию

Теперь клиенты казино смогут легально играть в онлайн-рулетку и другие игры в чешском интернете.

Министерство финансов ЧР впервые выдало лицензию на деятельность казино в чешском интернете. Разрешение получила чешская букмекерская компания Fortuna. Это произошло в ночь с четверга на пятницу.

Получение лицензии представители Fortuna подтвердили в СМИ. Выяснилось, что Министерство финансов приняло решение о выдаче лицензии за несколько дней.

«Мы гордимся тем, что стали первой в Чехии компанией, которая выполнила сложные условия нового законодательства и получила лицензию, – прокомментировал генеральный директор Fortuna Давид Ванек. – Наши клиенты будут первыми, кто в Чехии сыграет в онлайн-рулетку и другие игры легально, в соответствии с действующим законодательством».

Именно онлайн-казино вместе со спортивными букмекерскими конторами должны стать источником доходов компаний, зарабатывающих на ставках. В онлайн-игры Fortuna инвестировала сотни миллионов крон и из-за них сменила значительную часть руководства.

Раньше в чешском интернете годами работали десятки зарубежных онлайн-казино, в которых чехи просаживали миллиарды крон. По мнению Министерства финансов и чешской конкуренции, у этих казино не было разрешения на деятельность и они не платили налоги Чехии. Поэтому за последние два года министерство начало обозначать такие компании как «нелегальные». С января в Чехии начало действовать новое регулирование азартных игр, которое требовало от компаний получить лицензию.

В начале года лицензия была у 12 фирм, специализирующихся на спортивных ставках и карточных играх. При этом чехи годами делали ставки в других компаниях, у которых не было разрешения на работу в Чехии. Среди них были и крупные бренды, например, Bwin.

Министерство постоянными угрозами достигло того, что большинство из этих компаний остановили в Чехии деятельность. На данный момент в Чехии заблокировано 90% нелегального рынка онлайн-ставок.

Теперь лицензию на деятельность онлайн-казино ждут конкуренты компании Fortuna: лидер ставок Tipsport и Sazka. По информации HN, последняя может получить лицензию уже в ближайшие дни.

Источник: ihned.cz