Последствия EET: на сколько в чешских ресторанах подорожали блюда и напитки

Чешское статистическое управление опубликовало официальную статистику по ценам в заведениях общепита в декабре 2016 года.

Цены на еду, безалкогольные напитки и разливное пиво в чешских ресторанах подорожали в декабре в среднем на 3% по сравнению с ноябрем. Что касается цен на блюда, то они выросли на несколько крон; пол-литра пива подорожало на 0,8 кроны, – гласит официальная статистика. С 1 декабря заведения общественного питания были обязаны перейти на систему электронного учета выручки EET. В настоящее время ставка НДС на услуги в сфере питания снизилась с 21 до 15%.

В первую очередь подорожали классические блюда: супы, «свичкова» на сливках, говяжий гуляш и запеченная свинина. За «свичкову» в ноябре посетители ресторанов в Чехии платили 70,18 кроны в среднем за 100 г, в декабре уже – 73,64 кроны (масса 100 г используется исключительно в целях статистики, обычно порции больше). Гуляш подорожал на крону, свинина – на две, филе рыбы – на три кроны. Обеденное меню стоило в ноябре 89,30 кроны, в декабре уже – 91,49 кроны.

Стали дороже и алкогольные напитки (пиво и вино). За пол-литра светлого лагера посетители раньше платили 32,61 кроны, в декабре – 33,41 кроны. Стоимость полулитра разливного вина поднялась с 26,18 кроны до 27,01 кроны. 200 мл красного вина подорожали с 32,70 кроны до 35,87; белого – с 33,48 до 36,67 кроны.

Стали дороже в чешских ресторанах также безалкогольные напитки и кофе. Кока-кола подорожала на 3,8%, кофе из автомата – на 0,69%, апельсиновый сок – на 2,46%.

Что касается сферы быстрого питания, то стоимость гамбургеров осталась на прежнем уровне – 75 крон; сосиски в тесте подешевели на 0,33 кроны.

Для составления статистики Чешское статистическое управление следит за ценами в 70 заведениях общепита. Полученные данные используются Министерством труда и социальной защиты для ежегодного объявления ставок командировочных.

Система ЕЕТ стала обязательной для отелей и ресторанов с 1 декабря прошлого года. К ней подключились 46 400 предприятий. С 1 марта к системе подключатся также 250 тысяч предприятий торговли.

Источник: e15.cz