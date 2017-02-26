Чешский Нацбанк решил положить конец обману в обменниках

Центральный банк отправил на рассмотрение в Министерство финансов поправку в законе.

Чешский национальный банк решил ввести более жесткие условия работы для обменных пунктов. Поправка в законе уже отправлена на рассмотрение в Министерство финансов. Если ее одобрят, обменники в Чехии больше не смогут вывешивать сразу два разных курса обмена валют. Кроме того, клиенты смогут вернуть деньги, которые они обменяли по невыгодному курсу. Сделать это можно было бы в течение двух часов после совершения обменной операции.

Иностранцы и чехи, которым часто приходится обменивать валюту, вынуждены искать обменник с выгодным курсом, а кое-где и занимать очередь для совершения операции. Многие признаются, что самые невыгодные курсы предлагает обменный пункт в аэропорту Праги.

В прошлом году чешские клиенты обменных пунктов поменяли евро на общую сумму 57 млрд крон. За другие иностранные валюты они отдали еще 15 млрд. Иностранцы чаще всего сдают евро, чтобы получить кроны; чехи чаще всего покупают хорватские куны, самый высокий спрос на них – летом.

Обменникам также хотят запретить вывешивать два курса валют. Запрещено будет писать, что один курс – для VIP-клиентов, так как это путает иностранцев. Штрафы за нарушение закона могли бы повыситься с 1 млн крон до 5 млн.

На данный момент в Чехии обменять деньги можно в 3 200 местах, из них половина – обменные пункты.

Источник: ceskatelevize.cz