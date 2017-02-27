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Чехия готова привлечь ведущих финансистов из Лондона билетами в зоопарк

Чехия готова привлечь ведущих финансистов из Лондона билетами в зоопарк

artyommm 335 0
Чешское правительство собирается побороться за то, чтобы Прага стала новым «домом» для сотрудников Европейской банковской организации, которая до брексита работала в Лондоне.
Фото: Фотобанк pixabay.com
Чехия готова привлечь ведущих финансистов из Лондона билетами в зоопарк

Чешское правительство хочет воспользоваться выходом Великобритании из Евросоюза и привлечь в Прагу ведущих специалистов Европейской банковской организации (EBA). Выгоды, которые оно хочет им предложить, нестандартные: бесплатный билет в зоопарк и ботанический сад на год на всю семью, а также бесплатные курсы чешского языка.

Европейская банковская организация контролирует весь банковский сектор в Европе. Она проверяет центральные банки в Евросоюзе и делает едиными правила по контролю над их деятельностью. Ее главная задача – предотвратить повторение мирового финансового кризиса, случившегося в прошлом десятилетии.

По мнению правительства Чехии, прибытие в столицу высококвалифицированных финансовых экспертов в исключительной степени помогло бы «развитию национального финансового пространства». Вместе с EBA, свои офисы в Прагу могли бы перевезти и некоторые из лондонских банков, – считают в правительстве. Там посчитали, что финансовые специалисты и другие эксперты, которые бы приезжали к ним на переговоры, в целом ежегодно бы тратили в Чехии около полумиллиарда крон. 

Чехия считает, что у нее есть ряд преимуществ перед столицами других государств ЕС для специалистов из Европейской банковской организации. В первую очередь, Чехия не является страной Еврозоны. EBA – это организация на уровне ЕС, поэтому ее расположение в стране вне Еврозоны, как это было ранее в Лондоне, говорило бы о том, что она защищает интересы не только государств с евро. 

Также Прага считается одним из самых безопасных городов в Европе, здесь стабильная политическая ситуация и минимум сообществ с экстремистскими взглядами. Кроме того, Чехия толерантна к меньшинствам по сексуальному и религиозному признакам.

Но все эти преимущества перекрывает один большой минус – зарплаты в Чехии ниже, чем в других странах ЕС. В Праге сотрудники Европейской банковской организации получали бы на 60% меньше, чем в Лондоне. С финансовой точки зрения им намного выгоднее переехать в страны Западной Европы. Офис EBA может появиться, например, во Франкфурте, Мюнхене, Париже, Милане или Дублине. По этой причине Чехия хочет, чтобы зарплаты европейских сотрудников изменились, и страны с низким уровнем жизни больше не оказывались в невыгодном положении.

Источник: ihned.cz

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Евросоюз Еврозона правительство банки
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