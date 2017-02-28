Чехи придумали, как обойти EET и запрет на курение в ресторанах

В Чехии некоторые деревенские и городские пивные и рестораны меняют статус, чтобы не вести электронный учет выручки.

Пиво без счета, членские взносы и домашняя обстановка – именно так можно кратко описать, как выглядят так называемые клубные пивные, которые становятся заменой классическим «господам» (традиционным чешским пивным) в деревнях и городах республики. На такие клубы не распространяется правило использования электронной системы выручки, а также запрет на курение в заведениях общепита, который начнет действовать в мае.

Только в одном клубе Klub labužnických pohodářů насчитывается более 7 тысяч членов, которые посещают его 62 филиала по всей стране. Основательница этого масштабного клуба Дагмар Крылова рассказала журналистам, что раньше к нему присоединялось около пяти новых объединений в месяц. В прошлом году их количество возросло до 12 ежемесячно, а теперь – десятки в месяц. Klub labužnických pohodářů был основан ей 11 лет назад в городе Врбка-в-Посазави.

Чтобы получить статус клуба, бывшему заведению общепита недостаточно просто сменить название. Крылова помогает владельцам заведений пройти обязательные административные этапы переоформления. Для открытия клуба его членов должно что-то объединять: это, например, могут быть настольные игры. Известны также клубы охотников, шахматистов, танцоров, туристов и др. Но, кроме интересов, в клубе еще есть пиво и закуски. Обычно еду приносят члены клуба, а напитки закупаются.

Чтобы человек мог вступить в клуб, он должен принять его правила и обязаться их соблюдать. В некоторых клубах нужно заплатить членский взнос: он, например, может составлять 20 крон в месяц.

И все-таки нельзя сказать, что подобные клубы остаются вне поля зрения Министерства финансов. В каждом отдельном случае деятельность подобных объединений рассматривается индивидуально. Важно, чтобы она не носила предпринимательский характер. Если речь пойдет о нарушении закона, то Минфин это так просто не оставит.

Источник: rozhlas.cz