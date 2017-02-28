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Чешский миллиардер открыл банк в Великобритании

Чешский миллиардер открыл банк в Великобритании

Vladislava M 273 0
Петр Келлнер расширяет сферу деятельности группы PPF. Его компания получила лицензию на деятельность собственного банка в Великобритании.
Фото: Здесь будет располагаться офис нового банка. pixabay.com
Чешский миллиардер открыл банк в Великобритании

Группа PPF самого богатого чешского миллиардера Петра Келлнера получила в Великобритании банковскую лицензию и открывает собственный банк Clear Bank. Банк Келлнера будет специализироваться на денежных переводах между отдельными банками в стране. Clear Bank, который уже функционирует в тестовом режиме, полностью откроют осенью этого года.

До этого момента группа PPF, которая в Чехии является мажоритарным владельцем кредитной компании Home Credit, а также банкаов Air Bank и PPF, располагала в Англии только несколькими объектами недвижимости. Теперь она вошла в сферу финансов.

Clear Bank в Великобритании станет первым расчетным банком своего вида. Он будет новым игроком на рынке, где на данный момент ведут деятельность четыре крупных банковских дома: SBC, Royal Bank of Scotland, Barclays и Lloyds.

«Эта инвестиция связана с долгосрочным направлением группы на развитие инновационных и перспективных проектов. Мы видим в этом большой потенциал. Получение банковской лицензии в Великобритании стало знаком большого доверия к нашему уникальному проекту», – прокомментировал Мел Карвилл, представитель группы PPF в Clear Bank.

Группа PPF владеет в новом банке 35% акций. Еще 35% принадлежит компании CFFI UK Venture и оставшихся 30% – управлению Clear Bank. Общая инвестиция составляет около миллиарда крон. Головной офис банка будет находиться в известном лондонском небоскребе, который прозвали «Огурцом».

Изначально банк был основан три года назад как стартап. Его основателем и председателем представительства стал Ник Огден, создатель сервиса WorldPay. По его словам, Clear Bank  должен оживить банковский рынок Великобритании. Его преимуществом перед конкурентами должны стать новые технологии и низкие комиссии за трансакции.

По оценкам Clear Bank, благодаря вступлению банка на рынок британской экономике удастся сохранить на комиссиях за трансакции около 3 млрд фунтов (95 млрд крон).

Источник: ihned.cz

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Петр Келлнер банки Великобритания
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