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В Чехии началась вторая фаза подключения к системе электронного учета выручки

В Чехии началась вторая фаза подключения к системе электронного учета выручки

artyommm 248 0
Со среды, 1 марта, чешские предприятия торговли должны регистрировать каждый чек, выданный покупателю, в системе EET.
В Чехии началась вторая фаза подключения к системе электронного учета выручки

Около 200 тысяч предприятий торговли в Чехии должны начать использовать систему электронного учета выручки EET с сегодняшнего дня. Закон распространяется как на крупные гипермаркеты, так и на небольшие магазины или частные торговые точки, палатки. В среду, 1 марта, утром Финансовое управление сообщило, что подключение продавцов к системе прошло в обычном режиме. Необходимую регистрацию прошли 113 тысяч компаний.

Ко вторнику, 28 февраля, органы Финансового управления выдали аутентификационные данные для подключения 114 тысяч объектов. Это большая часть тех, кого касается вторая волна EET. Ожидается, что в течение марта в системе подключатся оставшиеся продавцы, которые по каким-либо причинам сейчас не ведут торговую деятельность. 

Источник: lidovky.cz

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EET законы Чехия магазины
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