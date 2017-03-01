«Они не поняли, что я чех»: как чешский танцор удивил на карнавале в Рио

Чех Виктор Полашек вошел в число лучших танцоров на знаменитом «Самбодроме».

Чеху удалось пробиться на «передовую» знаменитого на весь мир бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро. Взять маску и отправиться танцевать на улицах может каждый, в том числе и турист. А вот оказаться в числе танцоров на почетном «Самбодроме» – настоящая привилегия, о которой мечтает каждый бразилец (самба – бразильский танец, символ национальной идентичности бразильцев). Обычно иностранцев туда не допускают, но чеху Виктору Полашеку удалось сделать невозможное.

Школа самбы Manguiera, которая в этом году открывала карнавал в Рио, провела конкурс лучших танцоров. Среди них оказался и чех, который уже пять лет живет в Бразилии. Он признался, что стал причиной огромного удивления среди бразильских участников конкурса, так как обычно иностранцев не отбирают. Но для чеха сделали исключение. Хореограф школы хвалит танцора с театральным образованием, и говорит, что тот внес большой вклад в выступление в целом.

Виктор Полашек признался, что никогда ранее не был ведущим танцором, и он гордится тем, что носил форму с эмблемой школы Manguiera. Тренировки перед выступлением на карнавале проходили три раза в неделю на протяжении четырех месяцев. Во вторник, 28 февраля, ежегодный пятидневный карнавал в Рио-де-Жанейро завершился.

Sv. Tadeáš s vlajkou fotbal. Flamenga jednou z hlavních rolí na sambodromu v Riu: hraje ji Čech Viktor Polášek. Reportáž ráno @Radiozurnal1 pic.twitter.com/90LuHr96iy — David Koubek (@davidkoubek) 28 февраля 2017 г.

Источник: rozhlas.cz