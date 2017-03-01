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«Они не поняли, что я чех»: как чешский танцор удивил на карнавале в Рио

«Они не поняли, что я чех»: как чешский танцор удивил на карнавале в Рио

artyommm 76 0
Чех Виктор Полашек вошел в число лучших танцоров на знаменитом «Самбодроме».
«Они не поняли, что я чех»: как чешский танцор удивил на карнавале в Рио

Чеху удалось пробиться на «передовую» знаменитого на весь мир бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро. Взять маску и отправиться танцевать на улицах может каждый, в том числе и турист. А вот оказаться в числе танцоров на почетном «Самбодроме» – настоящая привилегия, о которой мечтает каждый бразилец (самба – бразильский танец, символ национальной идентичности бразильцев). Обычно иностранцев туда не допускают, но чеху Виктору Полашеку удалось сделать невозможное.

Школа самбы Manguiera, которая в этом году открывала карнавал в Рио, провела конкурс лучших танцоров. Среди них оказался и чех, который уже пять лет живет в Бразилии. Он признался, что стал причиной огромного удивления среди бразильских участников конкурса, так как обычно иностранцев не отбирают. Но для чеха сделали исключение. Хореограф школы хвалит танцора с театральным образованием, и говорит, что тот внес большой вклад в выступление в целом. 

Виктор Полашек признался, что никогда ранее не был ведущим танцором, и он гордится тем, что носил форму с эмблемой школы Manguiera. Тренировки перед выступлением на карнавале проходили три раза в неделю на протяжении четырех месяцев. Во вторник, 28 февраля, ежегодный пятидневный карнавал в Рио-де-Жанейро завершился.

Источник: rozhlas.cz

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Чехия Бразилия
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