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Чехия потратит рекордную сумму на ремонт и строительство дорог

Чехия потратит рекордную сумму на ремонт и строительство дорог

artyommm 181 0
В Министерстве транспорта сообщили о планах на нынешний год.
Чехия потратит рекордную сумму на ремонт и строительство дорог

В нынешнем году в Чехии планируется отремонтировать более 600 км дорожного полотна. В прошлом году было практически столько же (605 км). Строительные работы начнутся в начале марта. Кроме ремонта, в этом году стартует строительство 140 км новых дорог. Среди них большинство составляют приоритетные проекты.

Самым крупным станет ремонт участка магистрали D1 от Брно до Вышкова, а также D2 – от Брно до Бржецлава. Ремонтные работы также продолжатся на магистрали D5. Новые дороги будут построены в рамках магистрали D6. На D3 также появятся новые участки. 

В этом году Министерство транспорта сообщило, что в прошлом году на проекты строительства новых дорог было потрачено рекордных 2,1 млрд крон, что на 300 млн крон больше, чем годом ранее. В этом году сумма расходов станет еще больше. В будущем планируется открывать еще больше новых дорог и трасс.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
дороги Министерство транспорта транспорт
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